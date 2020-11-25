Терапевт рассказал, как лечат COVID-19 в США

Нью-Йорк, 25 ноября. Американские врачи не назначают специальные препараты при легкой форме коронавирусной инфекции. Об этом рассказал кардиолог, терапевт Ярослав Ашихмин.

«В последних американских рекомендациях четко написано, что для легких форм ковида лечения не существует», — сообщил доктор Ашихмин.

В рекомендациях по лечению COVID-19 в США прописано, что нет лечения для легкой формы инфекции, как и для бессимптомной. Если у пациента температура не выше 38,5 градуса и нет одышки, то ему назначают лишь те лекарства, которые снимают неприятные симптомы, например, жаропонижающие или от кашля, пояснил врач «Ленте.ру».

Терапевт напомнил, что нет препаратов, снижающих риски заражения коронавирусом. Использование противовирусных, биодобавок и иммуномодуляторов бесполезно.