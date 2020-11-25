ООН обсуждает предложение Путина о российской вакцине от COVID-19

Нью-Йорк, 25 ноября. В ООН рассматривают предложение президента РФ Владимира Путина о бесплатном предоставлении сотрудникам организации российской вакцины от COVID-19.

В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил сотрудникам организации бесплатно предоставить российскую вакцину.

«Мы продолжаем вести обсуждение и рассматриваем это предложение», — цитирует RT официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Во вторник глава российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд обсуждает со странами Евросоюза сотрудничество в сфере производства вакцины от коронавируса «Спутник V», передавал телеканал «360». Одной из первых российским препаратом заинтересовалась Венгрия, которая уже готовит производственную площадку по выпуску «Спутник V».