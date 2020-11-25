Алексей Герман с ужасом сообщил о смерти актрисы Светланы Обидиной

Санкт-Петербург, 25 ноября. Российская актриса Светлана Обидина ушла из жизни. О смерти звезды театра и кино сообщила пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом».

«Хрупкая и невероятно сильная, всегда настоящая, обаятельная и жизнерадостная — Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей!» — говорится в сообщении театра.

Режиссер Алексей Герман на своей странице в Facebook сообщил, что новость о гибели актрисы повергла его в шок.

«Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно COVID или не COVID, но мрут и мрут», — сокрушается Герман.

Светлана Обидина окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства в 1997 году. Спустя год ее приняли в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом». Некоторое время актриса сотрудничала с «Небольшим драматически театром» Льва Эренбурга.

«Знаете, есть люди, которые никуда не уходят. И пусть их нет рядом, но вы помните, как они смеялись, слышите их голос, а рука так и тянется к телефону, чтобы позвонить и рассказать забавную историю, которая произошла на репетиции. Нам всем будет очень не хватать Светланы, но мы знаем — она всегда с нами. Вечная память! <…> Она была частью нас. Невыносимо больно» — говорится в сообщении «НеБДТ».

Помимо работы в театре, Обидина активно снималась в кино и сериалах. Зрители помнят ее в по ролям в картинах «Рагин», «Улицы разбитых фонарей-1», «Довлатов», «Мажор-3», «Яр», «Клиника», «Дуэлянт» и многих других.