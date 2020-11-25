Матвиенко выступила против локдауна из-за пандемии COVID-19

Москва, 25 ноября. Оснований для введения по России новых жестких мер из-за пандемии COVID-19 нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В целом по стране, я считаю, оснований для введения новых жестких мер, таких, как локдаун, нет. Вместе с тем, мы видим, что ситуация в регионах сильно отличается», — сообщила Матвиенко в интервью «Известиям».

По словам спикера Совфеда, сегодня, по сравнению с весной, Россия лучше подготовлена к борьбе с пандемией: лучше изучен сам вирус, совершенствуются протоколы лечения, широко развернуто тестирование. Помощь оказывается регионам точечно — тем, кто в ней больше всего нуждается. В отдельные субъекты РФ направляются мобильные медицинские бригады из Москвы.

Оценивая вопрос о возможном открытии или наоборот закрытии границ, Матвиенко отметила, что «дополнительные барьеры излишни».

«Сейчас надо сосредоточить свои усилия на том, чтобы не допускать распространения заболевания внутри страны. И ответственное, осознанное поведение россиян — одно из главных условий. Именно оно позволит избежать локдауна», — добавила спикер Совфеда.

Мнение Матвиенко разделяет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Во вторник он заявил, что локдаун в борьбе с пандемией коронавируса является крайней мерой, передавал RT.