Названы номинанты на Grammy

Лос-Анджелес, 25 ноября. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США объявила номинантов 63-й музыкальной премии Grammy.

На премию в номинации «Песня года» выдвинули композиции Black Parade Бейонсе, Everything I Wanted Билли Айлиш, Don't Start Now британки Дуа Липы и Cardigan Тейлор Свифт. С ними также посоревнуются песни Circles Пост Малоуна, The Box рэпера Родди Рича, If the World Was Ending канадца Джей-Пи Сакса и американки Джулии Майклз и хит I Can't Breathe певицы H.E.R. Последняя композиция посвящена чернокожему американцу Джорджу Флойду, убитому полицейским в Миннеаполисе.

Лидером по числу номинаций стала Бейонсе. В номинации «Запись года» представлены сразу две ее композиции Black Parade и Savage. Также она поборется за лидертсво в номинациях «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм».

Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch.

Церемонию Grammy будет транслировать телекомпания CBS 31 января в 20:00 по времени восточного побережья США (4:00 по московскому времени 1 февраля).

Ведущим церемонии ранее выбрали комика Тревора Ноа. Для него это станет первым опытом выступления на сцене Grammy в качестве ведущего. В своем заявлении комик отметил, что ранее был номинирован на премию, но не получил ее. Так что он сможет легко поддержать тех, кто в этот раз останется без награды.

В прошлом году Grammy за лучший альбом года унесла 18-летняя певица Билли Айлиш. Ее композицию Bad Guy признали лучшей песней и записью 2019 года, передавал RT. Кроме того, Айлиш получила премию в категории «Лучший новый артист».