Ивлеева шокировала фанатов архивными снимками до похудения

Москва, 25 ноября. Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева разместила в своем Instagram-аккаунте сразу несколько архивных снимков. Фото удивили фанатов.

По словам самой Ивлеевой, среди фотографий присутствуют кадры, на которых будущая звезда запечатлена до серьезного похудения. Дело в том, что раньше эпатажная ведущая «Орла и Решки» весила 70 килограммов при росте 174 сантиметров. Однако с появлением популярности ведущая решила похудеть и сбросила сразу 10 килограммов. Об этом она рассказала в Stories.

Ведущая отмечает, что для этого ей пришлось перейти на правильное питание и не есть за три-четыре часа до сна. Однако Ивлеева заметила, что время от времени позволяет себе поздние ужины.

На опубликованных фотографиях Ивлеева запечатлена в разное время, начиная с 2009 года.

«Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который еще не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя подружаня детства, которая скорее всего меня убьет за это фото», — написала Ивлеева (орфография и пунктуация автора. — Прим. ФАН).

В комментариях многие подписчики с удивлением восприняли архивные фотографии знаменитой телеведущей.

«Полный фэшн», «Это она еще не знала, что у нее будет муж Элджей», «Я посмеялся от души, молодец, что не стесняешься быть смешной и своей прошлой жизни», «Видно что не фотошоп», — пишут фанаты.

Напомним, ранее Ивлеева спровоцировала слухи о своем разводе. Поводом для этого стала фотография, на которой телеведущая внезапно стала брюнеткой.