Президент Алжира заканчивает лечение от COVID-19

Алжир, 25 ноября. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заканчивает лечение от COVID-19, его состояние не ухудшалось.

В арабских СМИ ранее появилась информация о критическом ухудшении состояния Теббуна. Однако источник в администрации президента опроверг эти данные. По его словам, глава государства заканчивает лечение в Германии.

О госпитализации Теббуна стало известно 3 ноября. Врачи подтвердили у него COVID-19. В администрации президента уточнили, что состояние главы государства постепенно улучшается после того, как, по рекомендации врачей, его отправили в Германию для обследования.