Боец ММА задержан в Москве из-за дорожного конфликта

Москва, 25 ноября. Российский боец ММА Ислам Абасов был задержан в Москве после дорожного конфликта. После допроса спортсмена отпустили.

Как стало известно ФАН, Абасов оказался в отделе полиции после того, как один из участников дорожного конфликта написал заявление в правоохранительные органы. Спортсмена доставили в отдел и после беседы отпустили. Сейчас по данному факту проводится проверка.

По данным источника, конфликт разгорелся после того, как автомобилист перегородил дорогу. По словам самого Абасова, драки во время выяснения отношений не было.

Боец должен был принять участие в турнире организации One Championship 4 декабря в Сингапуре вместо Анатолия Малыхина. Бой уже отменили.

В ноябре сообщалось о еще одной драке между известными спортсменами в Москве. Экс-боец UFC Адам Яндиев напал на бойцов Руслана Абдо и Сергея Харитонова. Конфликт случился, по версии пострадавшей стороны, на почве денежного долга — Яндиев задолжал бойцу ММА более 2 млн рублей, но возвращать их владельцу не торопился. Во вторник RT сообщал, что Яндиев принес извинения Харитонову за нанесенные тому побои. Пострадавший согласился пойти на примирение.