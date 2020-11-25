Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии

Дамаск, 25 ноября. ВВС Израиля в среду ночью атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) к югу от Дамаска. Об этом сообщает местный телеканал Al Ekhbariya.

Средства ПВО САА уже начали отражение ракетных ударов. Под огнем израильских ВВС оказался район Джебель-эль-Маниа, а также позиции сирийской армии в районе населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра. Установлено, что удары наносятся со стороны Голанских высот.

Напомним, в сентябре ВВС Израиля устроили атаку на провинцию Алеппо. Это был четвертый авиаудар Тель-Авива за месяц. Обстрелу подвергся завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Ас-Сфира.