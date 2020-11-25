Ученые сделали неожиданное открытие о движении Млечного пути

Эдинбург, 25 ноября. Млечный путь, внутри которого находится Солнечная система, скручивается и деформируется. К такому мнению пришли астрофизики из Эдинбургского университета.

Важность данного открытия заключается в том, что долгое время ученые считали Млечный путь неподвижным. Оказалось, что это совершенно не так. Около 700 миллионов лет назад он начал деформироваться под действием галактики Большое Магелланово Облако (БМО) и эффект от этого столкновения ощущается до сих пор.

При помощи сложной статистической модели ученые Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия смогли доказать, что гравитационная сила темной материи, которая ореолом окружает БМО, притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного пути. При этом движение идет в сторону созвездия Пегаса со скоростью 115 200 километров в час.

«Это открытие определенно разрушает чары того, что наша галактика находится в некотором состоянии равновесия. Фактически, недавнее падение БМО вызывает сильные возмущения в Млечном Пути. Понимание этого может дать нам беспрецедентное представление о распределении темной материи в обеих галактиках», — пояснили специалисты.

Напомним, ранее космонавты рассказали, что в России по вечерам можно будет увидеть МКС. Космическую станцию будет видно по несколько раз за ночь с 22 ноября по 10 декабря. Выглядит станция как быстролетящая звезда над южной частью неба, пишет телеканал «360».