Макрон допустил отмену карантина во Франции с 15 декабря

Париж, 25 ноября. Власти Франции могут отменить режим карантина 15 декабря, сообщил во время обращения к нации президент страны Эммануэль Макрон.

«В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря», — заявил глава государства.

Отмена карантина не означает снятие всех ограничений. В этом случае будет введен комендантский час с 21:00 до 07:00. Исключение будет сделано только на Рождество и Новый год — 24 и 31 декабря. Также сохранится запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов, баров и ресторанов. Кинозалы, театры и музеи смогут возобновить работу.

Отмена карантина даст возможность жителям свободно перемещаться по стране, без необходимости получать специальное разрешение. Главным условием отмены карантина станет снижение ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 ниже 5 тыс..

Согласно последним данным, число летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией во Франции за сутки увеличилось на 458 и превысило 50 тыс., передавал RT.