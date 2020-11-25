Лавров заявил о заинтересованности РФ в будущем сотрудничестве с Ливией

Москва, 25 ноября. Правительство России заинтересовано в возобновлении всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом дипломат сказал во время встречи со спикером палаты представителей Ливии Агилой Салехом. Лавров пояснил, что чем скорее государство вернется к постконфликтной жизни, тем скорее Россия будет готова возобновить совместные проекты. В том числе в области энергетики, развития транспортной инфраструктуры и инвестиций.

«Мы заинтересованы в возобновлении и других контактов, в том числе и межпарламентских обменов», — сказал Лавров.

Также дипломатом было отмечено, что на данный момент перезапуск политического процесса в Ливии продолжается и набирает темп. Так, в стране долгое время сохраняется режим прекращения огня. Кроме того, важную роль сыграла встреча Агилы Салеха с главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в августе этого года.

Напомним, в сентябре Салех выступил с обращением к своему народу. Парламентарий рассказал о создании единой власти и попытках ввести в государстве режим полного прекращения огня.