Молодость, подтянутое и красивое тело всегда будут в моде. Однако не у всех есть возможность заниматься спортом и поддерживать физическую форму: кто-то работает, а у кого-то не хватает времени из-за домашних и семейных дел. Однако есть одно интересное решение, которое придется вам по душе — миостимуляция. Ее очень часто называют гимнастикой для самых ленивых. И гимнастику тут делаете не вы, а электрические импульсы. Мы решили подробнее узнать об этой чудесной процедуре и обратились за помощью к врачу-терапевту, специалисту коррекции фигуры сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Маргарите Манасьян.

Что такое миостимуляция

Пока мы изучали эту тему, у нас возник вопрос, откуда же появилась миостимуляция, и как люди додумались использовать ток для лечения различных болезней и улучшения общего самочувствия. Как оказалось, эта история берет свое начало еще в древние времена, когда жители Древнего Египта специально ловили крошечных рыбок, бьющихся током. Так они помогали фараонам и жрецам справляться с болью в суставах. В свою очередь жители Древнего Рима специально разводили электрических скатов в огромных чанах с водой, куда опускали свои конечности для избавления от подагры и ревматизма.

Благо наука не стоит на месте, и сейчас у нас вместо опасных существ есть безопасные миостимуляторы. Причем новой эту методику назвать сложно, поскольку в медицине она применяется порядка 30 лет. Сначала ее назначали лежачим больным, которые не могли двигаться, чтобы предотвратить полную атрофию мышц.

Как нам рассказала специалист, суть процедуры миоэлектростимуляции (миостимуляции) заключается в том, что она эффективно помогает восстановить функциональную активность мышечной ткани благодаря воздействию на них импульсов электрического тока. На проблемные зоны ставятся электроды. Электрические импульсы, подаваемые на определенную область тела, стимулируют сокращение соответствующих мышечных групп.

Из-за постоянного раздражения и воздействия со стороны аппарата, мышцы начинают активно сокращаться, благодаря чему растут, укрепляются и разбивают жировую прослойку. Именно эта процедура помогает избавиться от ненавистной «апельсиновой корки» на бедрах, которую называют целлюлитом.

Наряду с благоприятным воздействием на мышцы, миостимуляция помогает активизировать ток лимфы и улучшает кровообращение, а это в свою очередь очищает наш организм от лишней жидкости, шлаков и накопившихся токсинов. Также стоит обратить внимание, что процедура помогает проработать самые проблемные зоны, на укрепление которых в спортзале тратят огромные усилия. Все дело в токах, способных проникнуть в самые глубокие мышечные слои.

Еще одним огромным достоинством микростимуляции можно назвать доступность. Сейчас аппараты, которые осуществляют эту процедуру можно приобрести самостоятельно и использовать на дому. Они довольно компактные и не занимают много места, а это значит, что они подходят для использования даже в самых маленьких помещениях.

Однако стоит помнить, что эффекта похудения можно достичь только при регулярном использовании аппарата. Но в любом случае миостимуляцию можно назвать одной из самых эффективных и полезных процедур, позволяющих не только нарастить и укрепить мускулатуру, но и избавиться от надоевшего жира, накопленного за карантин.

Показания и противопоказания

В наши дни процедура миостимуляции очень популярная, как среди женщин, так и среди мужчин, которые хотят поддерживать свое тело в тонусе. Поэтому почти у каждого косметолога есть такой аппарат. Как мы говорили ранее, «список заслуг» миостимуляции довольно велик. Перечислим основные показания к процедуре:

• желание избавиться от лишнего веса и «апельсиновой корки»;

• исправление осанки и общая коррекция фигуры;

• постоянные мышечные спазмы;

• необходимость укрепления и увеличения мышечной массы;

• профилактика тромбоза;

• надоевшие жировые складки в области живота, на боках, спине и руках;

• боль в мышцах, вызванная сильным напряжением и постоянное ощущения зажатости;

• отечность и солевые отложения в определенных зонах;

• необходимость подтяжки груди, ягодиц и послеродового живота;

• улучшение выносливости и увеличение силы мышц;

• восстановление режима сна;

• помощь в снятии нервного напряжения;

• тусклый цвет кожи;

• появление сосудистых звездочек.

Однако даже у такой полезной процедуры существуют и противопоказания. О них необходимо подумать перед покупкой аппарата или же непосредственно перед процедурой у косметолога. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше заранее проконсультироваться с врачом и исключить возможные запреты на применение миостимуляции. А мы, в свою очередь, расскажем о некоторых противопоказаниях:

• флеботромбоз;

• эпилепсия;

• болезни почек и печени;

• проблемы со свертываемостью крови;

• воспаление легких и туберкулез;

• воспалительные процессы в почках и желчном пузыре;

• онкология;

• имеющиеся проблемы с кожей в месте присоединения электродов;

• наличие встроенного электрокардиостимулятора;

• любой срок беременности;

• миома матки.

Поэтому советуем не рисковать своим здоровьем. И если вы все-таки решили похудеть таким образом, то для начала проконсультируйтесь со специалистом.

Как проводится миостимуляция

Поскольку эта процедура не только помогает похудеть, но и хорошо укрепляет и подтягивает мышцы, применяют ее на самых разных местах. Миостимуляцию делают на лице, животе и ягодицах. Мы решили изучить каждый вид процедур отдельно.

1. Миостимуляция живота — отличное решение проблемы обвисшего и рыхлого живота. Особо актуальна эта процедура для женщин, которые только недавно стали мамами. Ведь во время беременности растягивается не только кожа, но и мышцы. Они не могут принять привычную форму, обвисают и становятся совсем неэстетичными. Однако интенсивное воздействие токов помогает женщинам быстро вернуть прежние формы, подтянуть кожу, сделать ее гладкой и шелковистой. А чтобы достичь желанного эффекта еще быстрее, миостимуляцию лучше сочетать с различными обертываниями, нацеленными на подтягивание кожи.

2. Миостимуляция лица — хорошо подходит и мужчинам, и женщинам, которые только-только столкнулись с появлением мимических морщин. Кроме того процедуры помогают предотвратить провисание мышц, восстановить овал лица, убирают сосудистые звездочки, лечат угревую сыпь и регулируют выработку кожного сала. Количество процедур всегда назначает косметолог. Хотим обратить внимание, что параллельно с миостимуляцией специалисты часто советуют использовать специальную лечебную косметику и делать тонизирующий массаж.

3. Миостимуляция ягодиц — а вы знали, что внешние стороны бедер и обвисшая «попа» лучше всего подтягиваются во время подобных процедур? Если нет, то такой фитнес вам отлично подойдет, ведь для похудения в этой области не нужны изнурительные тренировки в спортзале. Однако нужно помнить, что такие процедуры подходят исключительно для коррекции, поэтому не стоит ждать волшебства, благодаря которому 10 сантиметров жира рассосутся за несколько сеансов. Количество процедур устанавливает врач — в легких случаях достаточно 5-7 процедур, для более эффективной проработки мышц порой требуется порядка 20 процедур длительностью 30 минут. Так что все полностью зависит от состояния тела.

Эффект от миостимуляции

Конечно, каждого, кто обратится к косметологу за подобной процедурой будет интересовать результат. Как мы и рассказывали ранее, все случаи индивидуальны и результат полностью зависит от целей. Однако очень часто разница «до и после» поражает: у всех после процедур наблюдается улучшение состояния кожи, повышение ее эластичности и упругости, подтяжка мышц, улучшение общего самочувствия, прилив сил и бодрости.

Если вы желаете повторить процедуру, то об этом лучше поговорить с врачом, который сможет правильно назначить время проведения повторной миостимуляции.

Во время беседы с нашим изданием врач также подчеркнула, что эффект зависит от соблюдения питьевого режима и диеты. Она рекомендовала не принимать пищу раньше, чем через полтора часа после процедуры и пить больше воды. Если вы будете прислушиваться ко всем рекомендациям своего специалиста, то миостимуляция принесет вам только приятные ощущения и поможет достигнуть желанного эффекта.