Ищенко рассказал об угрозе новых беспорядков в США

Москва, 24 ноября. Политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможном будущем Соединенных Штатов: новая волна погромов и беспорядков способна захлестнуть мирового гегемона в любой момент.

Сейчас американское общество находится в состоянии, далеком от мира и согласия. По мнению Ищенко, в условиях столь сильного раскола и популярности радикальных идей любая «искра» может взорвать «бочку с порохом», которую сейчас представляют собой США.

Как заметил специалист, если все-таки Джо Байден приступит к управлению государством, то некоторое время сторонники действующего президента Дональда Трампа будут находиться в состоянии депрессии. Каких-либо активных действий от «правых» можно ожидать не раньше, чем через несколько месяцев.

Однако все может начаться гораздо раньше, и участниками погромов опять станут скорее не законопослушные республиканцы, а «демократический» электорат. Поводом может стать любой инцидент, так или иначе связанный с вопросом «расовой справедливости» или чем-то подобным, а последствия таких волнений могут быть слишком серьезными.

«Здесь вопрос не заключается в том, как будут реагировать лидеры, а проблема в том, что могут начаться стихийные столкновения, которые потенциально могут выйти из-под контроля», — объяснил специалист в эфире радио «Аврора»

О возможном коллапсе в Соединенных Штатах задумался не только Ищенко, но и многие другие эксперты. В частности, Яков Кедми заявил, что США наиболее близки к ситуации гражданской войны.