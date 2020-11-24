Умерла автор легендарного советского учебника по английскому Наталья Бонк

Москва, 24 ноября. Автор популярного в СССР учебника по английскому языку, профессор Литературного института им. А. М. Горького Наталья Бонк скончалась в возрасте 96 лет.

Бонк разработала знаменитую методику преподавания иностранных языков, а также учебник, по которому миллионы советских, а потом и российских граждан учили английский. В СССР ее учебник был настолько популярен, что его искали по объявлениям в газетах и пытались обменять на серебряный подстаканник.

В 90-х Бонк написала еще один учебник «Английский шаг за шагом». Для многих студентов Литературного института, где трудилась профессор, он стал настольной книгой.

Популярный клипмейкер Георгий Гаврилов скончался ранее на 61 году жизни. Режиссер сотрудничал с такими мировыми звездами, как Мэрайя Кэри и Wu-Tang Clan.