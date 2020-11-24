Политолог Куликов назвал слабое место Запада

Москва, 24 ноября. Российский политолог Дмитрий Куликов считает, что Россия должна вести идеологическую борьбу против Запада. Он также указал на слабые места США и Европы, по которым Москва может нанести удар.

Эксперт выразил мнение, что идеология коллективного Запада обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, стоит обратить внимание на уверенность в собственном превосходстве, граничащую с расизмом. Во-вторых, слабым местом западного догмата является победа США в холодной войне.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт заявил, что именно победа в холодной войне является наиболее неустойчивой опорой западного мифа. России необходимо выбить ее из-под ног оппонента, причем не обязательно при помощи дискуссии. Из западного сознания мысль о победе должна быть вышиблена наиболее жестким способом, считает специалист. Литературные дискуссии для этих целей совершенно не подходят.

«Другим способом она не убирается», — объяснил Куликов.

Ранее собеседник политолога, телеведущий Владимир Соловьев, пришел к выводу, что убеждения людей меняются очень легко. По его словам, Украина вполне может столкнуться с «исчезновением» национал-социалистов и радикалов в тот момент, когда флаги Донбасса поднимутся над Киевом.

Соловьев объяснил, что украинские патриоты и разномастные радикалы вполне могут отказаться от своих взглядов, как ранее от них отказались германские национал-социалисты. История политического радикализма может повториться и на территории Украины после того, как ополчение непризнанных республик перейдет в наступление.