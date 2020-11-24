Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Политолог Куликов назвал слабое место Запада

Политолог Куликов назвал слабое место Запада

Москва, 24 ноября. Российский политолог Дмитрий Куликов считает, что Россия должна вести идеологическую борьбу против Запада. Он также указал на слабые места США и Европы, по которым Москва может нанести удар.

Эксперт выразил мнение, что идеология коллективного Запада обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, стоит обратить внимание на уверенность в собственном превосходстве, граничащую с расизмом. Во-вторых, слабым местом западного догмата является победа США в холодной войне.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» эксперт заявил, что именно победа в холодной войне является наиболее неустойчивой опорой западного мифа. России необходимо выбить ее из-под ног оппонента, причем не обязательно при помощи дискуссии. Из западного сознания мысль о победе должна быть вышиблена наиболее жестким способом, считает специалист. Литературные дискуссии для этих целей совершенно не подходят.

«Другим способом она не убирается», — объяснил Куликов.

Политолог Куликов назвал слабое место Запада

Ранее собеседник политолога, телеведущий Владимир Соловьев, пришел к выводу, что убеждения людей меняются очень легко. По его словам, Украина вполне может столкнуться с «исчезновением» национал-социалистов и радикалов в тот момент, когда флаги Донбасса поднимутся над Киевом.

Соловьев объяснил, что украинские патриоты и разномастные радикалы вполне могут отказаться от своих взглядов, как ранее от них отказались германские национал-социалисты. История политического радикализма может повториться и на территории Украины после того, как ополчение непризнанных республик перейдет в наступление.

Новости партнеров