Жители Турции тысячами заражаются коронавирусом

Анкара, 24 ноября. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране за сутки заразились коронавирусом 7381 человек. По его словам, число тяжело больных COVID-19 увеличилось до 4543 пациентов.

«Мы должны изменить ход эпидемии. Держитесь подальше от толпы», — написал глава турецкого Минздрава в Twitter.

Накануне председатель ведущей Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Корур Финчанджи заявила, что национальные власти долго не принимали эпидемиологические меры на фоне COVID-19. Частичные ограничения специалист назвала недостаточными и неэффективными.

Как сообщал ФАН, турки обвинили главу Минздрава в рекордном приросте случаев заболеваемости коронавирусом.