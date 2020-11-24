ЦПВС сообщил о 33 обстрелах со стороны террористов на севере Сирии

Дамаск, 24 ноября. Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена на территории РФ) продолжают вести обстрелы позиций сирийских правительственных войск на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал 33 обстрела со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». 18 раз террористы открывали огонь на территории провинции Идлиб, 4 раза — в провинции Алеппо, 9 раз — на севере провинции Латакия и два раза — в провинции Хама.

Протурецкими вооруженными формированиями, которые входят в состав «Сирийской национальной армии», режим прекращения огня не нарушался.

Кроме этого, российская военная полиция продолжает проведение патрулирования по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Это предусмотрено российско-турецкими договоренностями от 22 октября 2019 года.

Кроме этого, по маршруту Камышлы — элеватор Алия патрулирование велось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.