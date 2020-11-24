Манукян ответил на выпад со стороны Певчих

Мария Певчих после выпуска фильма производства НТВ «Девочки, ведущие на смерть», который был посвящен в том числе и ей, разразилась 18-минутным видео, в котором «разоблачает пропагандистов», осмелившихся о «ее светлости» слово молвить.

Одним из героев этого «разоблачения» стал Вадим Манукян. Он решил ответить «не просто Марии», которая просто загуглила его колонки в ФАН и высказывания в других СМИ, и о ужас, она догадалась о том, что он является экспертом по шоу-бизнесу. Очень страшный грех, право слово.

Увидел на канале «берлинского пациента» обновление, в котором Мария Певчих попыталась «разоблачить пропагандистов». Все как обычно у YouTube. Такой контент им нравится. Во вкладке «в тренде» у ролика топовые позиции. Певчих не стала высказываться по каждому спикеру расследования НТВ, но я впервые стал героем «разоблачения» ФБК (иноагент), ведь Мария же целым «отделом расследований» там заведует.

Надо сказать, что над моим домом команда «баламута из Интернета» с дроном летать не стала, яхт не искала, элитных иномарок тоже. Да и правильно. Ничего экстраординарного они бы там не нашли. Зря бы только «драгоценный» дрон прокатали.

Однако, если не выгорают игры с имуществом, то приходится идти в Интернет и гуглить там, что же я за последние четыре года написал и наговорил. И о чудо, Мария Певчих находит мои колонки в ФАН и в других СМИ, в которых я регулярно пишу и высказываюсь о российском шоу-бизнесе. Ставит мне Певчих это как бы в упрек. Дескать, как это, человек, который так часто высказывается о шоу-бизнесе и вдруг решился про западные спецслужбы высказаться в контексте истории с «отравлением популярного блогера». Однако инсайды попадают обычно не только к тем людям, которых принято называть «рукопожатными», но и к тем, кто ищет интересные нестандартные материалы из стана их соперников. Я даже почувствовал со стороны Марии какую-то профессиональную ревность в контексте «а ты-то куда лезешь?». В подтверждение этих слов Певчих откопала на меня «страшный компромат», а именно милую моему сердцу «ламповую» фотографию из допубличных времен, где я прозорливо указываю на милый сердцу «не просто Марии» Лондон. По имеющимся в СМИ данным в столице Великобритании она проводит немало времени и похоже, что это «жжж» не спроста.

Но вернемся к моей «мутной биографии». Невдомек Марии Певчих, что я совершенно органично сочетаю диалог с моими друзьями из шоу-бизнеса и время от времени врубаю «эксперта по разведкам». Да и инсайд из недр спецслужб Германии ко мне приплыл знатный. Грех было о нем не упомянуть. Так что ирония и шпилька в мой адрес со стороны Певчих «ни на минуту не сомневаюсь в его инсайдах из спецслужб Германии» скорее является маской.

Кстати, Илья Ремесло вызвал Марию Певчих на онлайн-дебаты, а ФАН готов предоставить свою площадку под этот поединок. Очень хотелось бы, чтобы Певчих это приглашение приняла и из «теплой ванны» BBC отправилась прямиком в стан своих оппонентов. Уверен, вопросы там будут вовсе не комплиментарными. Да и не удивительно, если учитывать контекст с историей о внезапно всплывшей «бутылочке с «Новичком».

Ну и напоследок, не стоило бы «не просто Марии» так горячиться с тиражированием клише типа «фильм явно изготовлен по заказу Кремля» и является дополнительным подтверждением того, что «берлинский пациент» был «отравлен» по заданию «первого лица» и дескать «пропагандисты из кожи вон лезут, чтобы защитить своего «шефа». Кстати, про «шефа», оговорочка то по Фрейду. Пусть Певчих удостоверится в этом у своего «шефа». Ах да, не перестаю небезосновательно полагать, что ее главный шеф вовсе не «баламут из Интернета», который временно покинул Россию. Думается мне, что ее главный «шеф» на Западе живет на постоянной основе. Похоже, что Мария Певчих, в очередной раз разоблачила сама себя. На мой вкус, «разоблачение пропагандистов» авторства Певчих вышло бездарным, больше похоже на яркий фантик, на пирожок без ничего.