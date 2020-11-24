Американские аналитики составили список самого пугающего оружия СССР

Вашингтон, 24 ноября. Заокеанское издание The National Interest опубликовало топ наиболее пугающих проектов инженеров СССР, разработанных в прошлом веке. Среди них есть гигантский танк, авианосец, бомбардировщик, ракетоносец и несколько линкоров.

Двадцатый век навсегда запомнится человечеству как момент воплощения наиболее странных идей. Люди строили коммунистическую и нацистскую утопии, а заодно старались создать невообразимо страшное оружие. Запомнились своей гигантоманией немцы, подарившие миру проекты титанических танков и орудие «Дора», но не отставали от них и советские разработчики, также способные удивить размерами боевых машин.

Как сообщает «ПолитРоссия», представляя перевод американского издания, в тридцатых годах прошлого века советские конструкторы работали над семейством тяжелых бомбардировщиков, среди которых отметились такие «монстры», как АНТ-20, имеющий восемь моторов и двенадцатимоторный АНТ-26. Бомбовая нагрузка последнего равнялась 15 тоннам. В конечном итоге проекты были признаны слишком дорогостоящими и закрыты.

Не менее впечатляющим является и супертяжелый танк Т-42, также создававшийся в тридцатых. Его экипаж насчитывал порядка 15 человек, а общая масса многобашенной машины достигала 100 тонн. Однако даже прототип танка так и не был построен, так как техника выходила безумно дорогой и медленной.

К тому же периоду относятся и линейные корабли класса «Советский союз», обладающие водоизмещением 60 тыс. тонн. Рабочие даже начали процесс судостроительства, заложены были четыре гиганта. Однако реализация и этого проекта была отменена.

Если говорить о более позднем периоде, то и после войны в головы советских разработчиков приходили занимательные идеи. В 70-х годах в СССР планировали создание ракетоносца Т-4, развивающего скорость 3,2 тыс. километров в час, и опытный образец такого самолета даже был построен. Однако в конечном итоге и этот проект пришлось свернуть.

Завершает список авианосный крейсер «Ульяновск», водоизмещение которого должно было равняться 80 тыс. тонн. Но и эта машина не была спущена на воду.

На данный момент российские специалисты не стремятся создавать монструозное оружие, но их достижения все равно привлекают внимание общественности. Как сообщалось ранее, успех РФ на мировом рынке вооружения разозлил военное руководство США.