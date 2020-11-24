Шнуров стихами ответил на угрозы со стороны жены Стаса Михайлова

Москва, 24 ноября. Музыкант Сергей Шнуров в традиционной для себя манере ответил на угрозы физической расправы со стороны жены Стаса Михайлова Инны.

После обещаний Инны избить основателя группировки «Ленинград», Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, с иронией отозвавшись об угрозах супруги популярного певца. Не без матерных слов Шнуров «смирился» с судьбой музыканта, который, как говорится в стихотворении, войдет в историю, как избитый «Стасика женой».

«Таков мой путь, ну что ж, окей

Не Пушкин, что убит Дантесом,

И не Есенин на шнурке», — пишет Шнуров.

Музыкант иронизирует, что он в таком случае не стает для всех примером, в отличие от Владимира Маяковского «с револьвером» или Осипа Мандельштама.

«Моя судьба почти химера,

Как Ленинград мой точка ру.

Всей жизни смерть, конечно, мера!

Смешно я жил, смешно умру», — резюмировал Шнуров.

Скандал разразился после того, как Михайлов посетовал на тяжелое финансовой положение артистов во время пандемии. При этом он добавил, что продолжает платить своим музыкантам зарплату. Вскоре слова исполнителя опроверг один из его бывших сотрудников. Шнуров уже по привычке отреагировал на ситуацию стихотворением, высмеяв Михайлова.

Непочтительное обращение к музыканту разгневало супругу Михайлова. Инна посоветовала основателю «Ленинграда» лучше не встречаться с ней, поскольку у нее «удар справа тяжелый».

К слову, Инна не первая из российских звезд шоу-бизнеса угрожает Шнурову физической расправой. За издевки в соцсетях музыканту обещал устроить взбучку продюсер Иосиф Пригожин, который одним из первых запустил волну жалоб на безденежье во время пандемии.