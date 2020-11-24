Ученый Карнаухов рассказал, как человечество добьется бессмертия 

Санкт-Петербург, 24 ноября. Цифровизация человеческого мозга реально возможна, ничто не мешает перенести человеческий мозг на искусственный носитель, заявил старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

«Цифровизация человеческого мозга — реальная возможность. В принципе нет никаких препятствий для того, чтобы перенести человеческий мозг на искусственный носитель, где не мозг будет носителем человеческого сознания, а какое-то электронное устройство. Будут ли это просто чипы, которые сегодня существуют, или это будут специальные нейрочипы — это вопрос непринципиальный», — заявил Карнаухов.

По словам ученого, человек — не биологическое, а информационное существо.

«Мы являемся симбиотическим организмом, то есть, с одной стороны, мы являемся приматом, имеем биологическое происхождение. С другой стороны, человеческое сознание, которое является нашим «Я» — это совершенно новый вид жизни, это информационное существо, сознание которого размножается немного по-другому — не генетически, а путем информационного обмена», — объяснил эксперт.

Алексей Карнаухов отметил, футурологи считают, что в 2025 году возможности компьютеров достигнут уровня моделирования человеческого сознания.

«Суперкомпьютеры, которые работают уже сегодня в Китае и Америке, имеют объем памяти и суммарное быстродействие, которого было бы достаточно для моделирования сознания. Единственный параметр возможностей человеческого мозга, который недостижим для компьютера, связность. То есть, каждый процессор компьютера — сам по себе, а человеческий мозг работает таким образом, что каждый процессор связан со всеми остальными. Эти нейронные связи очень трудно моделировать. Я считаю, что только к 2050 году удастся произвести цифровизацию мозга», — прогнозирует эксперт.

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН считает, что ключевой проблемой является не моделирование человеческого сознания, а его оцифровка.

«Для того, чтобы оцифровать информацию из нашего мозга, нужно отдать голову в специальный центр, где могут считать всю информацию и сделать слепок личности, который перенесут на новый носитель», — сообщил специалист.

Наряду с этим, Алексей Карнаухов объяснил, что цифровизация мозга не нарушает религиозные устои.