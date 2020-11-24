Сирийские власти восстанавливают инфраструктуру в провинции Хомс

Хомс, 24 ноября. Сирийские власти спешно приводят в порядок инфраструктуру в городе Аз-Зара на западе провинции Хомс. Как отмечает информационное агентство SANA, за последнее время в город вернулось большое количество беженцев и временно перемещенных лиц.

По словам главы муниципального совета Аз-Зары Рулы Хавейка, в минувшие дни в город вернулись 150 семей беженцев. Для того, чтобы обеспечить их необходимыми коммунальными услугами, власти города выделили средства на восстановление дорожной, электрической и канализационной инфраструктуры.

В частности, был реализован проект восстановления канализации на отрезке в 400 метров стоимостью 20 млн сирийских фунтов (39 тысяч долларов). Кроме того, в Аз-Заре были восстановлены дороги и налажена система вывоза обломков и мусора. Общая стоимость этих проектов оценивается в 160 млн сирийских фунтов (312 тысяч долларов).

Также для обеспечения вновь заселенных домов был установлен электротрансформатор мощностью 400 кВА. В настоящее время инженерные команды занимаются восстановлением водопровода в Аз-Заре и расположенной неподалеку деревне Аль-Хусраджия.

Кроме того, немедленно были выделены средства на восстановление начального образования в городе. Как рассказал директор школы имени мученика Хусейна аль-Курди Саад Джума, на двух этажах здания школы был проведен ремонт, чтобы обеспечить прием школьников младших классов. Саад Джума заверил, что образовательный процесс проходит «очень хорошо» и школа обеспечена всем необходимым.

Местные жители призвали возвращаться всех беженцев, которые покинули дома в Аз-Заре во время войны с террористами — теперь регион стал безопасным и находится под контролем Сирийской Арабской Армии.