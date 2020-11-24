Миссия ООН поприветствовала консультации Палаты представителей Ливии в Танжере

Тунис, 24 ноября. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) поприветствовала расширенную консультативную встречу Палаты представителей, которая стартовала во вторник в марокканском городе Танжер.

Согласно заявлению, МООНПЛ назвала позитивным шагом встречу ливийских парламентариев, поскольку миссия всегда поддерживала единство Палаты представителей.

«Надеемся, что Палата представителей оправдает ожидания ливийского народа по реализации дорожной карты, согласованной на ЛФПД, с целью проведения национальных выборов 24 декабря 2021 года», — подытожили в ООН.

Ранее ФАН сообщал о влиянии МООНПЛ на форум политического диалога по Ливии в Тунисе.