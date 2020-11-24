Стартовала консультативная встреча Палаты представителей Ливии в Танжере

Танжер, 24 ноября. Десятки делегатов из Ливии участвуют в консультациях в Марокко, чтобы разрешить кризис, передает издание Ahram Online.

Накануне миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) запустила виртуальные заседания форума политического диалога, чтобы определить процедуру избрания Президентского совета и премьер-министра.

«Мы работаем, чтобы составить дорожную карту перед официальной сессией в Ливии, чтобы объединить Палату представителей и вывести страну из кризиса», — заявил парламентарий Мохаммед Райед.

Другой член Палаты представителей Асмахан Белаун добавил, что законодатели под эгидой ООН проводят «консультативные встречи, чтобы объединить разные точки зрения».

МООНПЛ поприветствовала проведение расширенной консультативной встречи Палаты представителей Ливии в Танжере. Миссия ООН считает, что встреча парламентариев из трех регионов североафриканской страны позитивно повлияет на разрешение конфликта.

«МООНПЛ всегда поддерживала единство Палаты представителей и надеется, что Палата представителей оправдает ожидания ливийского народа по реализации дорожной карты с целью проведения национальных выборов 24 декабря 2021 года», — подытожили в миссии.

Как сообщал ФАН, межливийские переговоры в Тунисе завершились, но делегаты не согласовали дальнейшие действия по разрешению конфликта.