Дамаск предлагает РФ апельсины, а Россия Сирии — тракторы

Дамаск, 24 ноября. Министр внутренней торговли и защиты покупателей Таляль аль-Барази обсудил с представителями российских компаний расширение и развитие экономического сотрудничества между Сирией и РФ. О визите делегации из России сообщает агентство SANA.

В ходе встречи аль-Барази призвал наращивать торговый обмен между двумя странами: Сирия готова предложить россиянам фрукты, цитрусовые и другую продукцию сельского хозяйства, и при этом очень заинтересована в развитии совместных инфраструктурных проектов с участием российского капитала.

Члены делегации подтвердили: российский бизнес готов к сотрудничеству с сирийскими партнерами. Компании из РФ готовы инвестировать в рыболовство, поставлять стройматериалы, тракторы, морские суда любых типов, а также участвовать в создании упаковочных центров для фруктов и цитрусовых в Сирии.

Во встрече также участвовал президент торгово-промышленной палаты провинции Тартус Мазен Хаммад. Он подчеркнул, что сирийские предприниматели нацелены на расширение экономического сотрудничества с Россией. Ранее в Тартусе были запущены девять инфраструктурных проектов в области туризма.