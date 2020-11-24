Федоров призвал Россию «переходить в наступление» на мировой арене

Россия либо перейдет наступление на международной арене, либо потерпит крах в своих надеждах стать доминирующей силой в мире. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в проведении двуличной политики в отношении Украины, заявив, что решение стран ЕС не признавать российские паспорта, выдаваемые населению Донбасса из гуманитарных соображений, и не ставить в них визы, является самой настоящей дискриминацией и нарушением основных свобод и прав человека.

«Насколько мне известно, любое государство имеет право выдавать свои паспорта гражданам других стран, если те того пожелают, — заметил Федоров. — Великобритания, как мы помним, тоже имеет привычку одарять людей своим гражданством — в том числе, кстати, россиян. Не отстают от нее в этом деле также и Германия с Францией. Так что в действиях Москвы я не вижу ничего криминального».

Парламентарий назвал позицию ЕС «чисто политической» и связанной прежде всего с конкурированием с нашей страной. России же, убежден депутат, надо быть «посмелее».

«Мы должны снова и снова поднимать на международных площадках вопрос о незаконном решении 1991 года, когда территории Советского Союза отделялись от него сепаратистским способом, — заявил собеседник ФАН. — На этом основании мы сможем создавать целую правовую реальность для решения российских территориальных проблем. Взять тот же Крым — у Москвы появятся дополнительные (помимо референдума о воссоединении) основания считать его своим регионом. С Донбассом все то же самое».

По словам Федорова, Россия «должна перейти в наступление». Постоянная оборона, убежден он, не способна привести нашу страну к победе в конкуренции наций.