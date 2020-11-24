Цены на нефть вернулись к показателям марта

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 24 ноября. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

На торгах утром во вторник, 24 ноября, нефть достигла нового локального максимума – 46,7 доллара за баррель — за практически три месяца после предыдущего максимума 31 августа. Тогда цена на нефть составляла 46,5 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что цена на нефть повысилась на фоне новостей о вакцинах и вышедшей накануне статистики по американской экономике, в частности индексов PMI. Так называемые индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг оказались в ноябре выше ожиданий.

Информация о формальной передаче власти новому президенту США также позитивно сказалась на рынке нефти, поскольку избавила от присутствовавшей на рынке неопределенности.

«Учитывая достижение новых максимумов, логичной представляется некоторая коррекция цен на нефть в диапазон 44,5–45,0 до момента решения со стороны ОПЕК+ по итогам заседания 30 ноября – 1 декабря», — прогнозирует эксперты.

По словам аналитиков, чем выше цены на нефть, тем больше вероятности, что не все члены ОПЕК+ захотят продлевать ограничения на добычу. Это негативно отразится на рынке нефти. Но существует и позитивный сценарий – если решение ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу будет принято, то цена на нефть будет расти до 49 долларов, после чего скорректируется обратно в диапазон 46,0-46,5 доллара. Эксперты добавили, что оба сценария развития ситуации на рынке нефти кажутся равновероятными.

Золото

Первые новости об успешных испытаниях вакцины Pfizer вызвали падение цен на золото 9 ноября с уровня 1960 до уровня 1860 долларов за тройскую унцию. После этого цена на золото так и не смогла восстановиться и после нескольких дней колебаний в диапазоне 1860-1890 долларов вновь снизилась 23 ноября в диапазон 1820-1830 долларов.

Позитивные новости о вакцинах и ожидание скорой победы над пандемией способствуют оттоку средств инвесторов в доходные активы – акции и облигации. Вчерашние индексы PMI дали надежду на быстрое восстановление экономики США и привели к падению золота как защитного актива.

На фоне хороших данных о деловой активности в США подрос курс доллара к основным мировым валютам, что также негативно сказалось на котировках золота. Пока рынок нефти и акций растет на позитивных новостях, золото имеет все шансы снизиться еще больше – в диапазон 1750-1800 долларов.

Тем не менее основной драйвер роста золота — стимулирование экономики США за счет «закачивания» ликвидности – все еще остается актуальным.

После завершения выборных процедур вопрос об очередном пакете стимулирования экономики США вновь выйдет на первый план. Несмотря на локальные позитивные данные о деловой активности, Федрезерв США стремится повысить инфляцию как минимум до 2% для устойчивого роста экономики. Ожидания роста инфляции, в свою очередь, вновь вернут интерес к золоту, но это перспектива нескольких месяцев.