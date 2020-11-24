Будущее пугает многих. Все чаще происходят природные, политические и экономические катаклизмы. В дополнение ко всему человечество столкнулось с коронавирусом, который только усугубил и без того непростую ситуацию. Что будет происходить в мире в течение ближайших десяти лет, обсудили специалисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Эксперты убеждены, что реальностью станет онлайн-жизнь, 3D-печать органов и остановка Гольфстрима.

Дистанционка, как образ жизни?

Один из ведущих российских политтехнологов, кандидат в президенты 2008 года, Великий Мастер Великой Ложи России Андрей Богданов уверен, что будущее зависит от степени развития технологий. Ведь именно новые технологии влекут за собой экономические и социальные изменения.

«Цифровизация наступает семимильными шагами. В формат онлайн будет переведено все, чем раньше занимались офлайн. К этому нас подстегнула пандемия: и обучение, и производства, и любые другие услуги. Сегодня уже понятно, что будут умирать такие профессии, как водитель. В ближайшие десять лет мы уйдем от частных машин, а роль такси будет выполнять каршеринг без водителя, который автоматически доставит вас по нужному адресу. Офлайн обучение смогут себе позволить только богатые, все уйдет в онлайн и 90–95% этого процесса будет происходить дистанционно», — сказал Богданов.

Председатель Краснодарского краевого регионального отделения Судебно-экспертной палаты России Павел Ткаченко тоже отметил, что за дистанционным обучением будущее. Этот формат, по словам спикера, показал хорошие результаты в научно-техническом профиле и сфере IT.

«Хотим мы того или нет – это новая реальность нашего времени, поэтому дистанционному обучению быть. Основная проблема дистанционного обучения в России заключается в отсутствии нормальных цифровых платформ и неподготовленности педагогов. Также отсутствует некая мотивация у самих учащихся. Но с учетом нынешних реалий и изолированности от социума развитие этого формата неизбежно. Надо быть готовым к тому, что это станет основным форматом получения образования», — сказал Ткаченко.

По мнению эксперта, этот формат нельзя назвать образованием для бедных, поскольку сегодня в России высшего образования для бедных не существует вообще: ни в офлайн, ни в онлайн формате. Сейчас средний чек обучения в ВУЗе составляет 50-60 тысяч рублей в семестр. И люди в глубинке не могут себе позволить его оплатить. Исключение составляют бюджетные формы обучения. Также он отметил, что онлайн образование может не уступать по качеству классическому и у него есть свои преимущества – это более открытая среда: ты можешь обучаться где угодно и чему угодно не выходя из дома.

Чем порадует медицина?

Развитие высоких технологий повлияет не только на образование, но и существенно изменит медицинскую сферу. Уже сейчас возможно выращивание искусственной кожи для пересадки ее человеку. Такая пересадка чаще всего делается людям, которые получили серьезные ожоги.

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что в ближайшем будущем возможна уже пересадка и других органов, выращенных искусственным путем.

«Один из выходов трансплантации — это создание 3D-печати органов на клеточном уровне. Это процесс, когда орган выращивается из собственных клеток. Данный метод, по сравнению попытками вырастить подходящие человеку органы с помощью животных, мне кажется более перспективным. В процессе «печати» шаг за шагом восстанавливается трехмерная структура какой-то «детали». Вопрос только в том, чтобы вырастить необходимое количество клеток, которые надо особым образом расположить в коллагеновой матрице. И размножая их слой за слоем, можно «напечатать» орган. Искусственная кожа, уже производится таким методом и используется при лечении ожогов», — поделился ученый.

Но говоря о медицине будущего, он раскритиковал попытки редактировать геном человека. Карнаухов заявил, что в настоящий момент эта технология далека от совершенства. Когда ученые пытаются таким способом исправить одну ошибку, они создают сотню новых. И результатом такого вмешательства становится неполноценный геном, который обрекает человека на другие заболевания.

По его мнению, будущее за подсаживанием собственных сохраненных стволовых клеток. В этом случае человек сам для себя может стать донором, как с целью омоложения, так и с целью лечения каких-то заболеваний.

«С возрастом в каждой клетке накапливаются генетические ошибки. За сто лет мы накапливаем около 200 генетических повреждений. Мутации в нашем организме происходят постоянно — это суть старения. Но можно положить молодые стволовые клетки в криобанк, а потом подсаживать их себе. Донорство костного мозга осуществляется уже более 40 лет, эта технология отработана. Сейчас также есть возможность хранения этих клеток. По мере надобности ими можно воспользоваться. Стволовые клетки костного мозга сами встраиваются туда куда надо, раствор просто вводится внутривенно. Они активнее, моложе, чувствуют «родные места» и замещают старые клетки», — пояснил Карнаухов.

Однако он предостерег, если клетки неправильно культивировать, то происходит раковое перерождение. Когда у человека берут клетки и просто их размножают, нарабатывают клеточную массу — это неправильно. В данной процедуре важно качество, а не количество.

Изменение климата: ждать ли катастрофы?

Вопрос изменения климата для России является достаточно актуальным поскольку 65% территорий нашей страны находятся в зоне вечной мерзлоты. По мнению архитектора-фантаста и футуролога Артура Скижали-Вейса, вечная мерзлота постепенно деградирует. И все, что сейчас покрыто льдом и является промерзшим грунтом, с потеплением превратится в непроходимые болота. Футуролог убежден, что при дальнейшем потеплении Северный Ледовитый океан хлынет в сибирские низменности.

«В изменении климата мы прошли точку невозврата. Эти волны катаклизмов будут все сильней и сильней: рост будет по экспоненте. Это надо серьезно исследовать и учитывать при градостроительном развитии России. Есть такие зоны, где надо вообще запретить строительство и развитие на ближайшие годы. Мы уже совсем скоро столкнемся с тем, что нам придется переселять людей из северных городов и выводить оттуда промышленность, чтобы избежать техногенных катастроф», — заявил Скижали-Вейс.

Климатолог Алексей Карнаухов сказал, что на изменение климата влияет три фактора. Первый – это глобальное потепление, которое обусловлено накоплением углекислого газа в атмосфере. Его концентрация сейчас превышена в 1,5 раза, и по словам ученого, причиной этому является не человеческая жизнедеятельность, а пары воды.

«Такая же концентрация углекислого газа была 16 млн лет назад. В те времена не было Гренландии, а Антарктида была гораздо меньше. Но сегодня тепловая инерция океана пока сдерживает рост температуры, поэтому мы имеем прирост всего в 1,5–2 градуса. Второй фактор заключается в том, что глобальное потепление приводит к росту таяния ледников. Начинает таять Гренландия, которая является ключевым ледником для северного полушария. Огромное количество пресной воды попадает в океан. Это может повлиять на характер течений, которые являются третьим фактором», — рассказал Карнаухов.

Он объяснил, что главным для Санкт-Петербурга, например, является течение Гольфстрим. Западные ветры умеренных широт несут тепло Гольфстрима в Петербург. И если это течение остановится, то в городе будет на 10 градусов холодней, чем в Гренландии.

«Это похолодание коснется Европы, европейской части России и Северной Америки. Остановка Гольфстрима вполне может произойти через десять лет. Это очень серьезное климатическое изменение. Я думаю, что вся политика и экономика полетят в тартарары потому, что большая часть европейских стран, вообще не смогут существовать в таких условиях», — заявил ученый.

Карнаухов упомянул, что Гольфстрим останавливался по естественным причинам и ранее. По словам ученого, происходило это уже около тридцати раз, именно поэтому чередовались эпохи похолодания и тепла. В моменты максимального похолодания и развития ледника зона вечной мерзлоты доходила до Запорожья. И если это произойдет сейчас, то там можно будет пасти оленей.

Кто станет мировым лидером?

По мнению Андрея Богданова, главным конкурентом США за мировое лидерство станет Китай. Уже сейчас эта страна набрала серьезный оборот в сфере вооружения и продолжает ускоренными темпами наращивать экономическое развитие.

«Я думаю, что Китай со своей экономикой и вооружением в ближайшие десять лет по влиянию в мире выйдет на первое место. США скорее всего будут их конкурентами. Где будем мы – большой вопрос. Роль России будет зависеть от того, какие политические пути мы выберем в ближайшие 3–4 года. И на эти выборы повлияет победа Байдена в США. Считаю, что в связи пандемией и последними событиями будет достаточно сильно сворачиваться образ демократии», — заявил Богданов.

По словам политтехнолога, в ближайшем будущем доллар по-прежнему останется мировой валютой. Но он особо отметил, что экономика станет полностью цифровой, все валюты перейдут в онлайн. А создание «золотого эквивалента», универсальной валюты вместо доллара, будет зависеть от того, удастся ли Китаю в ближайшие 2-3 года навязать такой вариант.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман тоже убежден, что ждать падения доллара в обозримом будущем не стоит. Доллар США сейчас основная валюта международных расчетов, а это значит, что он обеспечен не американскими товарами и услугами, а мировыми. Поэтому весь мир делает все, чтобы эта валюта оставалась устойчивой.

«Я не жду в скором будущем падения доллара. Конечно меры по созданию другой мировой валюты предпринимаются, но это делается очень осторожно, чтобы не нарушить всю систему мировой торговли. Однако это не означает, что государственная хозяйственная система США безупречно устойчива. Из-за того, что они стали паразитировать на мировом хозяйстве, ухудшилось их собственное положение», — объяснил Вассерман.

Что касается взаимоотношений России и других стран, то Андрей Богданов выразил уверенность в том, что русофобия получит еще большее развитие. По его словам, события на наших границах в последние 10-15 лет показывают, что этот процесс идет по восходящей экспоненте.

«На сегодняшний день последний наш оплот — это Киргизия. Непонятно, что будет в Закавказье, но вопрос влияния Ирана и Турции стоит остро», — заявил политтехнолог.

Анатолий Вассерман согласился с опасениями эксперта относительно дальнейшего политического курса братских республик. По его словам, некоторые из них будут стремиться куда угодно, но только не к Москве. Он объяснил это тем, что для небольших экономически слабых стран это единственный способ создать собственную «экологическую нишу». Для описания ситуации политолог привел в пример выражение Цезаря, которое гласит, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме.