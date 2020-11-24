Во время пандемии все финансовые вопросы сильно обострились. У кого-то сильно уменьшили зарплату, а кто-то вовсе лишился заработка. Однако мошенников это не смущает, и они продолжают изощренно обкрадывать людей. Недавно мы заинтересовались темой мошенничества в сфере кредитования и решили задать вопросы эксперту. Помог нам разобраться в этой непростой теме адвокат Альянса адвокатов «TOPgroup» Лев Тропин.

Как и зачем оформляются фальшивые кредиты?

В настоящее время мошенничество в сфере кредитования становится все более популярным, что вызвано нарастающим экономическим кризисом в стране в последние годы. Соответственно, из года в год растет и количество преступных уловок для получения кредита. Эксперт рассказал нам о некоторых из них.

Виды кредитного мошенничества:

1. Получение кредита в виде наличных средств или оформление кредитной карты на физическое лицо.

2. Получение кредита с помощью брокера.

3. Получение кредита онлайн.

«В первом случае целью преступления является незаконное получение кредита по поддельным или утерянным документам. Схема достаточно избитая и зачастую пресекаемая как сотрудниками службы безопасности банка, так и правоохранительными органами. Однако она все еще работает в микрофинансовых организациях».

По словам адвоката, здесь для осуществления плана преступникам нужен только паспорт гражданина Российской Федерации. Как правило, используются сведения из настоящего действующего паспорта или его копия, а затем изготавливается его «копия» с вклейкой фотографии того человека (или очень похожего на него), который непосредственно пойдет в микрокредитную организацию за оформлением кредита. После получения кредитных денежных средств, выданных организацией, злоумышленник пропадает. А спустя некоторое время кредитная организация начинает требовать возврата кредита с настоящего владельца паспорта, на которого был оформлен кредитный договор, чем ставит его в крайне неудобное положение. Здесь необходимо отметить, что микрофинансовыми организациями при оформлении кредитного договора применяются фактически кабальные условия, которые могут влечь крайне негативные юридически последствия для заемщика.

«Во втором случае целью злоумышленника являются не сами кредитные денежные средства, а денежные средства, которые готов заплатить гражданин за безусловное стопроцентное одобрение заявки на получение денег».

Например, человек принял решение об оформлении кредита на крупную сумму денег, выбрал подходящую банковскую организацию, подал заявку, но банк ему отказал в выдаче кредита. На такой случай в Интернете можно найти неограниченное множество так называемых «банковских или кредитных брокеров», которые за некоторую плату предлагают гарантию одобрения любой заявки на кредит и успешное получение кредита на любую сумму в любом банке. Это весьма сомнительное предложение, учитывая, что решение об одобрении или неодобрении заявки на кредит принимают в банковской организации коллегиально. То есть принимается представителями нескольких структурных подразделений банка, включая аналитический отдел, отдел финансового мониторинга, службу безопасности, юридический отдел, отдел взысканий и т. д. Соответственно, такие предложения о стопроцентном удовлетворении заявки на кредит являются не чем иным, как обыкновенным обманом.

Злоумышленники действуют следующим образом:

• получают от «клиента» предоплату по организации одобрения заявки;

• направляют заявку «клиента» в банк или заставляют его самостоятельно идти в банк для оформления и подачи заявки;

• в случае, когда заявка на кредит внезапно получила одобрение банка, пытаются создать впечатление, что это случилось только благодаря их действиям. Затем они начинают требовать процент от полученной суммы.

Если же заявка не получает одобрения, злоумышленники «объясняют» это различными сложностями в системе самого банка. При этом предоплату за услуги не возвращают, поскольку «работа» все равно была проведена.

Эксперт обратил внимание, что в современном мире на волне цифровизации услуг (особенно в условиях всемирной пандемии и вытекающих из нее постоянных локдаунов) прогрессирует и банковская сфера. Все чаще кредитные организации предлагают свои услуги, включая займы, через Интернет. Вместе с тем и активизируются и интернет-мошенники.

По его словам, оформление займа или кредитной карты онлайн является золотой жилой для мошенников, которым для осуществления преступления зачастую требуются только паспортные данные и номер телефона жертвы. Да, система банковской безопасности тоже развивается, но на текущий момент, кроме как проверки подлинности заявки на онлайн-кредит или кредитную карту через проверочные коды в СМС-сообщениях, более ничего не придумано.

«Для того, чтобы обойти такую систему безопасности, злоумышленники прибегают к различным способам завладения такой информацией у жертвы. Например, осуществление телефонного звонка под видом сотрудника банка, интересующегося пришедшим кодом подтверждения. Не слишком внимательный или неосведомленный человек может попасться на такую уловку и сообщить злоумышленнику проверочный числовой код, указанный в поступившем СМС-сообщении, затем преступники используют этот проверочный код в форме подтверждения заявки на кредит и получают денежные средства банка на подконтрольные себе счета. Однако деньги были оформлены в банке на жертву такого преступления».

Другим способом получения проверочных сведений для оформления заявки на кредит является перевыпуск сим-карты предполагаемой жертвы в соответствующем салоне связи. Таким образом, злоумышленник получает не просто проверочный код, а полный доступ к управлению вашим номером телефона, что фактически дает ему неограниченные административные возможности.

Кто чаще всего становится жертвой мошенников

Для того, чтобы выявить статистику, мы задали адвокату вопрос: кто же чаще всего попадается на уловки мошенников в сфере кредитования? Он пояснил, что, как правило, на уловки злоумышленников попадаются люди не очень внимательные, наивные. Помимо этого, кредитные мошенники часто выходят на людей, которые любят без разбора оставлять свои анкетные данные. Сюда же относится и информация, касающаяся паспорта.

«Каких-либо возрастных цензов в этом виде преступлений нет, жертвой кредитного мошенника может стать каждый».

Как не попасть на удочку злоумышленников

И конечно, самый главный и интересующий нас вопрос. Что же делать, чтобы не стать жертвой такого мошенничества? Адвокат рассказал о нескольких простых правилах, которые помогут избежать этой неприятной ситуации:

• держите паспорт и другие официальные документы дома во избежание их случайной утери. Для удостоверения вашей личности в большинстве ситуаций вполне достаточно обыкновенной копии главной страницы паспорта. Даже если вы утратите эту копию, то злоумышленникам ее будет недостаточно. Для оформления незаконного кредита необходимо предоставить все паспортные данные, включая место постоянной регистрации, указанной в паспорте. Если же все-таки свой паспорт вы потеряли, то немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции с соответствующим заявлением. Заявление об утрате паспорта в будущем может стать единственным доказательством вашей непричастности к получению незаконного кредита;

• по возможности старайтесь реже оставлять кому-либо свои паспортные данные, включая серию, номер, дату и подразделение выдачи документа;

• никогда не отправляйте фотографии своего паспорта непроверенным людям, организациям или интернет-сайтам;

• никому, никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте проверочные коды, полученные в СМС-сообщениях.

Если обман все-таки удался: схема действий

Если все же злоумышленники смогли «повесить» на вас кредит, не паникуйте. По словам специалиста, главное — ни при каких обстоятельствах не оплачивать требуемые банком или коллекторами суммы по кредиту или кредитной карте.

«Судебная практика в России в настоящее время такова, что, если вы оплатите действующий кредит, значит, признаете его действительность и законность получения. В последующем будет крайне тяжело доказать обратное».

Поэтому он посоветовал в первую очередь выяснить, в какой кредитной организации и в какой день был оформлен денежный займ или выпущена кредитная карта. Затем необходимо незамедлительно обратиться в эту организацию с заявлением о том, что кредит был оформлен другими лицами. В этом же заявлении необходимо указать о необходимости расторжения кредитного договора и аннулировании задолженности ввиду незаконности его заключения. Параллельно с этим необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления и в документе подробно изложить все известные обстоятельства произошедшего.