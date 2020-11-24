Воспитание детей — очень ответственный и чрезвычайно важный период, который некоторым родителям дается нелегко. Порой дети никак не идут на контакт с самыми близкими для них людьми, плачут, портят вещи и ведут себя просто невыносимо. Причем сказывается это на настроении не только родителей, но и самого ребенка. Что ж, мы решили найти объяснение плохому поведению ребенка, выяснить, как исправить эту ситуацию, и предупредить конфликты в будущем. А помогала нам в этом нелегком вопросе врач-психиатр, психотерапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

Почему дети себя плохо ведут

Во время беседы с нашим изданием доктор пояснила, что дети не знают, как устроен мир, какие правила поведения в нем установлены, и не хотят их придерживаться. Такое поведение вызывает у взрослых бурю эмоций, и это вполне объяснимо. Но не стоит ругаться, ведь главная задача взрослого в этом случае — доходчивое и спокойное объяснение ребенку смысла всех правил приличия.

«Дети могут использовать плохое поведение для того, чтобы привлечь внимание. И действительно, хорошее поведение воспринимается взрослыми как само собой разумеющееся, тогда как ребенок, который кричит, портит вещи, обзывается, обязательно получит хоть и негативную, но реакцию взрослых. Другой причиной нарушения поведения может быть физическое неблагополучие ребенка — усталость, недомогание. Тогда он может быть капризным, раздраженным. У некоторых детей, особенно 4–10-летнего возраста, некоторые психические расстройства могут проявляться в первую очередь симптомами нарушения поведения».

Но бывает и такое, что ребенок слушается только одного из родителей. Такая ситуация многих ставит в тупик и порой даже сильно обижает. Поэтому мы решили поинтересоваться у доктора, как поступать в таких случаях. По ее словам, дети могут вести себя плохо с одним из родителей или другим взрослым, поскольку чувствуют от этого человека безусловную любовь.

«Таким образом он как бы снимает напряжение, например, после детского сада, где вынужден был долгое время следить за своим поведением. Другой причиной может быть нарушение взаимодействия с этим родителем. Тогда следует работать над улучшением детско-родительских отношений».

Как бороться с плохим поведением ребенка

Доктор рассказала, что с точки зрения поведенческой терапии существует несколько способов сформировать у ребенка правильное поведение. Конечно, она поделилась своими знаниями с нашей редакцией:

• первым способом является положительное подкрепление. Его смысл в том, что если поведение приводит к положительному результату, то оно будет повторяться в будущем. Следовательно, необходимо поощрять то поведение, которое родители считают приемлемым. А это значит, что необходимо хвалить ребенка, бурно выражать свою радость, если он сделал то, что нужно;

• вторым способом является имитация. Она заключается в том, что, если чье-либо поведение приводит к нужному результату, наблюдающий со стороны будет его повторять. Особенно хорошо имитация работает с детьми. Поэтому, чтобы научить ребенка чему-либо, покажите ему это на своем примере, прочитайте об этом в сказках, рассказах, обсудите правильность или неправильность поведения героя, расскажите, как нужно было поступить;

• третий способ сформировать у ребенка нужное поведение — это «разбить» целевое поведение на этапы и «наградить» выполнение первого этапа. Когда этот этап закрепится, необходимо перестать поощрять ребенка и возобновить поощрение при выполнении им уже следующего этапа. Продолжать, пока ребенок не начнет проявлять то поведение, которое необходимо. Этот способ хорошо применять для обучения ребенка какому-либо навыку: одеваться, завязывать шнурки, убирать игрушки.

Что делать в случае манипуляции

Манипуляция — всем известный и довольно неприятный психологический прием. Дети его используют неосознанно. Однако даже с этой чертой в их поведении, по словам врача, можно бороться.

«Удовлетворяя манипуляцию, мы подкрепляем манипулятивное поведение. Следовательно, логично, что в следующий раз ребенок будет сообщать о своих желаниях именно таким образом. Прекратив выполнять его желания, родители вызовут на некоторое время усиление манипулятивного поведения, но со временем это пройдет. Помимо этого, следует подкреплять малейшие попытки ребенка получить желаемое другими способами».

Устанавливаем контакт с детьми

Как мы говорили ранее, на плохом поведении история порой не заканчивается, поскольку дети перестают идти на контакт с родными. По словам эксперта, характер каждого ребенка уникален, поэтому каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но все же она дала несколько советов, как можно исправить ситуацию.

«Одним из способов является работа через мотивацию. Например, жетонная система, когда выдаются «жетоны» за правильное поведение и ребенок получает вознаграждение за определенное их количество, составление письменного договора о правилах поведения каждого члена семьи. Ну а в общем, это всегда поощрение правильного поведения и отсутствие подкрепления упрямого поведения».

Она подчеркнула, что не стоит затягивать с походом к психологу, если воспитание ребенка превратилось в пытку из-за его поведения. Наоборот, доктор поможет выявить причину, найти решение и разрешить конфликт между родителями и ребенком.