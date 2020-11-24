Байдена обвинили в попытке создать в США «святую троицу» из ада

Председатель судебного комитета Сената Линдси Грэм заявил о важности второго тура выборов в штате Джорджия, поскольку если к власти придут демократы, они создадут в США «святую троицу» из ада. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Наряду с президентским голосованием в США проходили выборы и в Сенат. В некоторых американских штатах, например, в Джорджии не удалось с первого раза выявить победителей, поэтому был назначен второй тур, который должен состояться 5 января. От этого голосования зависит контроль над верхней палатой американского Конгресса — сохранив его, республиканцы смогут бойкотировать политику президента США.

Нижняя палата — палата представителей — решает бюджетные вопросы, принимая решения выделять или нет деньги на президентские проекты. Здесь у кандидата в президенты Джо Байдена не предвидится каких-либо проблем: демократы хоть и потеряли более 10 мандатов, все же смогли сохранить большинство. Намного острее ситуация складывается в верхней палате Конгресса — Сенате, который утверждает все президентские назначения.

В свою очередь председатель судебного органа Сената Линдси Грэм заявил, что выборы в штате Джорджия очень важны, поскольку их положительный исход для Республиканской партии не позволит демократам во главе с Джо Байденом получить всю полноту власти в случае его президентства. Политик добавил, что демократическое большинство в Сенате создаст «адскую тройку» — когда на всех ключевых постах власти окажутся люди Байдена – сам экс-вице-президент, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Грэм предупредил, если демократы возьмут под свой контроль обе палаты Конгресса и Белый дом, то для американского «консерватизма наступит кошмар».

«Это приведет к концу систему сдержек и противовесов. Это коренным образом изменит страну, какой мы ее знаем. Судьба государства действительно находится в руках наших друзей из штата Джорджия... Я очень волнуюсь», — сообщил политик в интервью Fox News.

Также Грэм сказал, что он и его кампания пожертвовали 1 млн долл. сенаторам-республиканцам Дэвиду Пердью и Келли Леффлер, а также еще 1 млн долл. Национальному республиканскому сенатскому комитету (NRSC). Поэтому он призвал всех республиканцев из Сената и Палаты представителей также помочь поддержать «своих» кандидатов за счет собственных средств.

«Я просто не верю, что люди в Джорджии позволят превратить эту страну в социалистическую нацию. Именно это и значится в бюллетене для голосования за места в Сенате», — резюмировал он.

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