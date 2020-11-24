В Госдуме назвали цель реформы ОМС

Госдума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования на пленарном заседании во вторник. Депутат нижней палаты парламента, член комитета по охране здоровья, врач Борис Менделевич объяснил ФАН, зачем нужна реформа системы ОМС.

Согласно принятому закону, часть полномочий страховых компаний будет передана Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). Фонд будет контролировать и финансировать медпомощь, которую оказывают в федеральных медицинских организациях.

Объем услуг, а также затраты на них будет устанавливать правительство. Федеральные органы исполнительной власти будут распределять объемы между федеральными медучреждениями с учетом их мощностей. Кроме того, в Госдуме приняли решение снизить объем средств, которые получают страховые организации, до 0,8-1,1% от общего объема.

Храмы науки

Депутат Борис Менделевич отметил, что принятый закон имеет два главных новшества. Парламентарий рассказал, как инициатива скажется на деятельности федеральных медицинских учреждений.

«Первая новелла – федеральные клиники переводятся на прямое федеральное финансирование», — подчеркнул собеседник ФАН.

Менделевич объяснил, что в настоящее время любое финансирование системы обязательного медицинского страхования проходит через страховые компании. Страховые компании забирают часть премий от этой суммы, а все объемы медицинской помощи в системе ОМС распределяются регионами среди своих региональных клиник.

В такой ситуации финансирование доходит до федеральных клиник в незначительных объемах. Между тем, федеральные клиники – это сосредоточение науки и практики. Клиники находятся при научно-исследовательских институтах или при медицинских вузах и обладают огромным научным потенциалом. Из-за недофинансирования специалисты были вынуждены уходить из федеральных клиник, а научные школы приходили в упадок.

«Было предложено, чтобы эти федеральные клиники напрямую финансировались Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), и все объемы медпомощи в федеральных клиниках перераспределись Минздравом РФ. Из этой цепочки убираются страховые компании, они здесь не нужны», — пояснил депутат.

Процент страховщику

Также Менделевич напомнил, что ранее страховые медицинские компании получали за свои услуги 1-2% от тех объемов средств, которые через них проходили. Теперь этот диапазон выплат страховым компаниям снижен до 0,8-1,1%.

«Не секрет, что при страховой медицине страховые медицинские организации – это тот институт, который нужен не только для перекачки денег из госбюджета, из бюджета Фонда ОМС в медицинские организации. Это в первую очередь помощник и адвокат пациентов при оказании медицинской помощи. За эти услуги установлено вознаграждение страховым медицинским компаниям», — добавил эксперт.

Менделевич рассказал, что решение о снижении процента премии страховым компаниям обсуждалось с Союзом страховщиков России и Центробанком. В итоге, и страховщики, и регулятор согласились, что при диапазоне в 0,8-1,1% рисков для страховых компаний не существует.

Нужны ли страховые компании

Депутат объяснил, почему полностью отказаться от деятельности страховых компаний невозможно. Основная функция страховых компаний — защита пациентов. Если пациент не удовлетворен качеством или доступностью медицинской помощи, то страховщик должен представлять его интересы.

«Институт страховых компаний является вневедомственным контролем. Если у нас нет вневедомственного контроля, а есть только ведомственный – министерство здравоохранения, Росздравнадзор, ФОМС — сложно себе представить, что государство будет само же себя наказывать, если есть нарушения прав застрахованных», — объяснил врач.

Менделевич согласился, что не все страховые компании качественно выполняют этот контроль и работают так, как заложено идеологией страховой медицины. Депутат предложил разработать и внедрить критерии оценки качества работы страховых компаний.

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