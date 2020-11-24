Россия разработает новые комплексы на смену легендарному «Искандеру»

Москва, 24 ноября. Россия может заменить уникальные комплексы «Искандер», которые держат в страхе всю Европу. Об этом сообщили аналитики американского издания The National Interest. Эксклюзивный перевод материала публикует издание «ПолитРоссия».

Ракетная система малой дальности 9К720 «Искандер» была разработана в последние годы холодной войны, об этом напомнил автор материала Питер Сучиу. Испытания она прошла только в 1996 году, а на вооружение поступила спустя 12 лет. Система получила хорошие отзывы, однако, как пишут СМИ, Москва намеревается заняться разработкой нового оружия на смену «Искандеру».

Американский эксперт отмечает, что «Искандер», оснащенный двумя твердотопливными одноступенчатыми управляемыми ракетами, способен поражать цели, расположенные на расстоянии до 500 километров. Удары отличаются высокой точностью. Цели могут быть обнаружены с помощью спутника, самолета, а также обычной разведкой. Питер Сучиу уверен, что эта система будет соответствовать современным требованиям, как минимум, до 2023 года.

Если Россия примет решение все-таки разработать новые уникальные комплексы на смену «Искандеру», то система в любом случае сможет пойти на экспортный рынок. Дело в том, что о желании купить платформу заявили несколько стран, в том числе Сирия, Иран и ОАЭ. В 2016 и 2017 годах ракетные системы получили Армения и Алжир.

Аналитики американского портала Military Watch ранее заявили, что «Искандер» позволит любой стране противостоять Западу. Они назвали российскую ракетную систему одним из самых современных вооружений в мире.