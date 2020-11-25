Родион Газманов пояснил, почему он считает Ирину Безрукову «второй мамой»

Москва, 24 ноября. Известный российский певец Родион Газманов рассказал ФАН, что считает актрису театра и кино Ирину Безрукову своей «второй мамой» — ведь именно она привела его в кинематограф.

Музыкант в эксклюзивном интервью отреагировал на факт упоминания его в книге Безруковой «Жить дальше. Автобиография». Ранее член Общественной палаты Московской области рассказала подробности того, как она в свое время спасла тонущего Газманова-младшего.

«Тот день я запомнил на всю жизнь, потому что познакомился с Ирой и ее сыном Андреем, — отметил собеседник ФАН. — С ней мы по-прежнему общаемся и довольно-таки часто. Слов-то даже не хватит чтобы описать ее. Это очень светлый, хороший и правильный человек. Просто вот очень!»

Примечательно, что Газманов-младший не совсем согласен с тем, что Безрукова спасла его жизнь, когда он был еще маленьким.

«По поводу того, что было бы, не окажись тогда рядом Ирина… Я, честно говоря, не помню, что тонул, — смеется он. — Я, скорее, как-то так плавал вокруг катамарана и думал, не зацепиться ли мне, не подержаться ли за него. И вот наши стремления пошли навстречу друг другу (когда она вытащила его из воды. — Прим. ФАН)».

При этом Родион все равно считает Ирину своей «второй мамой», но совсем по другому поводу.

«Объясню, в каком смысле, — сказал собеседник ФАН. — Моя кинокарьера началась с ее совета взять меня в фильм «Поезд до Бруклина» (вышел на экраны в 1994 году. — Прим. ФАН), который снимался на Одесской киностудии. И там мы познакомились с Николаем Добрыниным и Аней Самохиной, с которой тоже потом общались очень долго. Пока ее не стало…»

По словам Газманова, он с Безруковой дружит, хотя встречи происходят не так часто.

«Не то чтобы мы как-то часто проводим совместно время, но постоянно пересекаемся на разных мероприятиях, тусовках, — пояснил певец. — И, конечно, это всегда положительные, позитивные эмоции. Потому что мы всегда-всегда рады видеть друг друга».

Ранее Ирина Безрукова любезно поделилась с ФАН отрывком из своей первой книги «Жить дальше. Автобиография», где рассказывается о том, как она не дала погибнуть Родиону Газманову.