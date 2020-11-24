Дагестан запросит у Москвы 1,2 млрд рублей на борьбу с последствиями ЧС

Махачкала, 24 ноября. Власти Дагестана планируют запросить у федерального центра 1,2 млрд рублей на борьбу с последствиями разрушения почвенного покрова на севере республики. Как разъяснили ФАН в региональном Минсельхозпроде, из-за неблагоприятных погодных условий могут пострадать сельхозтоваропроизводители 20 районов республики.

В министерстве сообщили, что средства будут запрошены на основании указа врио главы Дагестана Сергея Меликова о введении в Ногайском и Тарумовском районах режима чрезвычайной ситуации.

«В связи с существенным разрушением почвенного покрова на землях отгонного животноводства, предназначенных для содержания поголовья скота в зимний период, по причине сильных иссушающих ветров и отсутствия на протяжении продолжительного времени осадков на территории отдельных муниципальных районов Республики Дагестан, постановляю ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях муниципальных районов «Ногайский район» и «Тарумовский район» Республики Дагестан с 24 ноября 2020 года», – говорится в тексте документа, размещенного на официальном сайте руководителя региона.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза РД, на основании этого указа правительством республики будет утверждаться порядок оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим в результате природной стихии. Кроме того, региональные власти запросят финансовую помощь у федерального правительства.

«Готовим письмо на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина о предоставлении бюджету Республики Дагестан дополнительных средств на оказание господдержки в начале следующего года для сельхозтоваропроизводителей Республики Дагестан в размере 1 млрд 233 млн рублей. Эти средства в дальнейшем будут перераспределены в разрезе районов, которые, в свою очередь, предоставят их сельхозтоваропроизводителям», – сообщили ФАН в аграрном ведомстве.

Еще в октябре при обследовании земель на севере Дагестана специальной комиссией было выявлено, что в Кочубейской зоне отгонного животноводства, на территории Ногайского и Тарумовского районов, более 200 гектаров земель зимних пастбищ оказались покрыты движущимися песками. Причиной этого стали крайне засушливое лето, а также длительные и сильные ветры. Эти факторы, как объяснили в аграрном ведомстве, привели к существенному снижению количества подножного корма для зимовки скота.

По оценкам республиканского Минсельхоза, в тяжелом положении могут оказаться 128 хозяйств из 20 районов республики с общей численностью поголовья мелкого рогатого скота более 230 тыс.

Ведомством был заблаговременно заготовлен страховой запас грубых кормов в объеме около 1,5 тыс. тонн, также было подготовлено определенное количество рисовой соломы. Еще в прошлом месяце Минсельхозпрод РД выступал с рядом предложений в адрес регионального кабинета министров.

«В частности, министр (сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов – Прим. ФАН) ходатайствовал о выделении из резервного фонда правительства республики 150 млн рублей на приобретение комбикормов для последующего распределения между пострадавшими животноводами. Были выдвинуты и более системные предложения, касающиеся мер по закреплению песков», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что эти вопросы находятся на рассмотрении.