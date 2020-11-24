Хантер Байден попал в новый скандал, связанный с Украиной и Блинкеном

Скандал с сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров в компании Burisma на Украине, набирает обороты. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Выборы президента США 2020 состоялись 3 ноября. Однако их итоги официально так и не подведены, поскольку процесс увяз в многочисленных судебных исках со стороны действующего президента США Дональда Трампа. Американский лидер отказывается признать честность голосования.

Несмотря на это, Трамп распорядился начать процесс передачи власти новой администрации, которая сможет занять Белый дом после процедуры инаугурации. В свою очередь лидер Демократической партии Джо Байден уже объявил себя президентом США. Однако новый скандал вокруг его сына, Хантера Байдена может спутать демократам все карты.

Так, телеканал Fox News обнародовал часть электронной переписки Хантера Байдена, которую в 2019 году американские сенаторы попросили предоставить госсекретаря Майка Помпео в связи с законом о «Свободе информации». Политиков заинтересовала переписка Байдена-младшего с Энтони Блинкеном, которого Джо Байден уже успел назначить государственным секретарем США.

Из переписки следует, что в 2015 году Хантер Байден, входящий на тот момент в состав директоров компании Burisma на Украине, связывался с Энтони Блинкеном, чтобы договориться о личной встрече. Примечательно, что Блинкен тогда занимал пост заместителя госсекретаря Джо Байдена при президенте Бараке Обаме.

«У вас есть несколько минут на следующей неделе, чтобы выпить чашку кофе? Я знаю, что вы невероятно заняты, но хотел бы получить ваш совет по некоторым вопросам», — сказал Хантер Байден в электронном письме Blinken от 22 мая 2015 года.

«Совершенно верно», — ответил Блинкен.

В отдельном электронном письме от ассистента Блинкена было указано его расписание на этот день. Он включал встречу с Хантером Байденом, назначив ее на 15:30. Эти контакты вызвали озабоченность у сенаторов Чака Грассли (Род-Айова), и Рона Джонсона (Род-Висконсин), поэтому попросили у Государственного департамента США предоставить им дополнительную информацию по данному поводу.

Fox News добавил, что президент Дональд Трамп давно заявлял о работе Хантера Байдена на фирму Burisma, когда его отец занимал пост вице-президента Соединенных Штатов. Кроме того, Джо Байден, находясь у власти, оказывал давление на Украину с требованием уволить прокурора Виктора Пшонку, расследовавшего деятельность компании. Но компания демократа утверждала, что отстранение главы Генпрокуратуры Украины произошло из-за его «коррумпированности».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что почему президент России Владимир Путин не поздравил Байдена с победой на выборах.