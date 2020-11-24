Андрей Рожков рассказал, как в КВН поздравляют Маслякова с днем рождения

Сегодня, 24 ноября, свой 79-ый день рождения отмечает бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков. В его юмористическом состязании год от года принимают участие все новые и новые «веселые и находчивые», на протяжении нескольких десятилетий игры не устают радовать поклонников по всему миру.

Участник команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, как поздравляет телеведущего с праздником и о том, какой Масляков в жизни. Теперь юморист поздравляет основателя КВН в соцсетях, но раньше для их команды это событие было поводом лишний раз собраться всем вместе.

«Всей командой по телефону поздравляем и напоминаем, что была такая команда у него. Сейчас я, к сожалению, отдельно от ребят, и поэтому надеюсь, что они уже поздравили Александра Васильевича. Просто если будет каждый кавээнщик ему звонить, то, наверное, у него кончится терпение очень быстро», — улыбаясь говорит юморист.

Артист отметил, что в жизни Александр Масляков может быть, как серьезным, так и не очень. Но от него всегда веет позитивом. А что касается бизнеса, то по мнению, Рожкова, тут он человек довольно серьезный.

«Что касается программы, съемок, то здесь все серьезно и ответственно, а в общении он очень позитивный человек. Не помню, чтоб он когда-то грубо ответил при личном общении, он всегда очень обаятельный человек», — отметил Андрей Рожков.

Кроме того, экс-капитан команды «Уральские пельмени» подчеркнул, что в плане юмора Масляков очень профессиональный человек.

«Он профессионал высокого класса, таких уже нет! Он один, последний на телевидении. Он и КВН перевернул, вообще, телевидение, с ног на голову. 80% телевизионного контента делается выходцами из КВНа. Александр Васильевич непосредственно приложил к этому свою руку», — добавил кавээнщик.

Ранее сообщалось, что участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков по причине финансовых трудностей был вынужден сменить профиль и подрабатывать электриком.