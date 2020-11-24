Мистические приключения: как Светлана Светикова отмечает свои дни рождения

Известная певица и популярная актриса, выпускница «Фабрики звезд», участница шоу «Танцы со звездами» Светлана Светикова в интервью ФАН рассказала, как будет отмечать свой день рождения 24 ноября.

Она призналась, что перестала устраивать грандиозные праздники на дни рождения. Сейчас актрисе хочется больше времени проводить с семьей.

«Когда мне исполнялось 20, тогда хотелось какого-то безумного праздника, но сейчас — нет, сейчас мне хочется быть больше в семье, потому что детки у меня еще достаточно маленькие, поэтому мой праздник — это их праздник. Доедут до меня сегодня мои друзья, и мы будем пить шампанское и делать барбекю. Поздравили первыми меня сегодня мой муж и мои детки. Подарили мне одну штучку для красоты — для глаз, чтоб мои глаза были молоды, какой-то тренажер для глаз, но я еще не попробовала», — поделилась Светлана Светикова.

Также певице подарили пластинку Майкла Джексона для ее небольшой коллекции. Светлана в беседе с ФАН объяснила, как решила заниматься коллекционированием, хотя никогда и не думала, что у нее будет такое интересное хобби.

«Вообще, я не планировала собирать коллекцию, это давно достаточно было, пригласили меня на какую-то выставку, не помню какая, у какого-то коллекционера, у него просто тысячи пластинок старых, коллекционных, и он как-то проникся ко мне и подарил мне мою первую пластинку — это был «Принц», и потом уже мои друзья, знакомые начали мне собирать, дарить пластинки. Пока их еще мало, но намек уже на какую-то коллекцию есть. Очень забавно дети реагируют на пластинки, они не понимают, что это такое, я пытаюсь объяснить, что раньше музыка была вот такая, более чувственная», — отметила Светикова.

Она добавила, что не любит работать в день рождения, хотя раньше была другого мнения. Дело в том, что в этот день со Светланой, если она работает, происходят «какие-то жуткие приключения».

«Ну, например, в прошлом или позапрошлом, не помню уже, я выхожу, у меня спектакль — мюзикл, и ломается вся аппаратура, ну, и представляете, что это для нас. Мы же не драматический театр, нам нужен звук обязательно. После спектакля мы улетаем, и начинается настоящий ураган, и мы застреваем в аэропорту. И это происходит периодически, когда я нахожусь в дороге, или где-то я работаю в день рождения. Происходит вот эта безумная вакханалия», — сказала Светлана Светикова.

Знаменитость откровенно призналась, что однажды ей разбили лицо в театре на спектакле. Тогда она играла главную роль в мюзикле «Кабаре».

«Декорации были не наши, и я должна была танцевать на втором этаже, а из-за того, что не наши декорации были, я танцевала на первом. И я пробегаю через танцора, а там такая амплитуда была, у одного из танцоров, который мне тогда еще и дико нравился, и он мне разбивает обе губы кулаком. Я вся в крови, даже не представляю, как я второй акт доиграла. И все в таком репертуаре. Поэтому мне нравится быть дома. Я не знаю, но у меня однозначно какое-то обнуление происходит. Мои коллеги уже привыкли, что в мой день рождения происходит что-то странное», — рассмеялась Светлана.

Светлана Светикова также добавила, что не очень любит шоу-бизнес и все, что в нем происходит.

«Для меня эта вечная мука. Короче говоря, пандемия очень положительно на меня повлияла в творческом плане. Я же все время работаю, несмотря на то, что меня не видно много по телевизору. Это потому, что я туда не хожу, я не люблю ток-шоу, я не люблю все эти разговоры: кто-кого предал и кто кому изменил, — мне это не интересно совершенно. Мне интересна музыка», — поделилась собеседница ФАН.

По собственному признанию актрисы, ей нравится, что всем пришлось находиться дома из-за пандемии коронавируса.

«Короче говоря, мне подфартило — то, что нас заперли всех по домам. Потому что я, наконец, уделила по-настоящему время себе, а не чужим проектам и написала много песен. Я раньше даже не притрагивалась к инструментам, я не притрагивалась к словам и не верила, что у меня получится. Но у меня получилось. И вот мы приступили к записи альбома», — рассказала о творческих успехах Светикова.

Она добавила, что скоро выйдет ее первый сингл, однако точная дата его презентации пока не назначена. Дело в том, что команда певицы работает с живыми инструментами — «все плотно и серьезно».