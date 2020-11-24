Михаила Ефремова планируют завтра отправить в ИК-4

Москва, 24 ноября. Как стало известно ФАН от источника в УФСИН по Белгородской области, актер театра и кино Михаил Ефремов уже завтра может отправиться по месту отбывания наказания в исправительную колонию №4 Белгородской области. Этап сформирован на 25 ноября 2020 года.

«Завтра у Ефремова заканчивается карантин, поэтому, вероятнее всего, он уйдет именно с этим этапом, — рассказал источник. — Если произойдет форс-мажор, то следующий этап будет сформирован только на следующей неделе».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Софья Кругликова намерена развестись с Михаилом Ефремовым якобы из-за того, что всплыла информация про его измены. Однако адвокаты самого актера не в курсе таких намерений, и в суды искового заявления еще не поступало. Сама Софья категорически отказывается от общения с журналистами.

Летом этого года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на джипе протаранил двигавшуюся по встречной полосе машину курьера Сергея Захарова. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице. В отношении актера возбудили уголовное дело, осенью состоялся суд, и его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова отозвали свой иск к Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда. ФАН узнал, почему потерпевшая сторона приняла такое решение.