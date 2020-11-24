Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке шерифу в 70 тыс. долл.

Сотрудники службы безопасности корпорации Apple попались на взятке офису шерифа округа Санта-Клара (Калифорния) ради получения лицензии на скрытое ношение оружия, при том, что соответствующее разрешение в данном штате получить достаточно сложно. В обмен на разрешение на скрытое ношение оружия представители корпорации предлагали 200 Apple iPad на сумму в 70 тысяч долларов. Эту информацию, а также подтверждающий двухлетнее расследование документ обнародовало агентство Bloomberg.

Кроме того, в обнародованном документе фигурирует информация о возможной взятке в виде билетов (стоимостью около шести тысяч долларов) в VIP-ложу на хоккейную игру Сан-Хосе.

При этом в корпорация Apple утверждают, что в ходе проведенного в компании внутреннего расследования нарушений выявлено не было.

Как заявил окружной прокурор Калифорнии, обвинение предъявлено главе службы безопасности Apple Inc. Томасу Мойеру. Прокурор сообщил, что глава СБ Apple и два его подчиненных предложили взятку государственным чиновникам за лицензии на оружие. Двухлетнее расследование выявило, что соответствующее разрешение не выдавалось, пока соискатели не согласились предложить офису шерифа взамен что-то ценное. Отметим, в Калифорнии разрешение на скрытое ношение оружия выдаются окружными шерифами на основании некой «уважительной причины».

В Apple уверены, что данное дело является следствием конфликта между шерифом округа Санта-Клара и окружным прокурором, в ходе которого глава службы безопасности корпорации оказался крайним.

«Это дело касается долгого, ожесточенного и излишне публичного спора между шерифом округа Санта-Клара и окружным прокурором, и Том [Томас Мойер] является невольной жертвой этого спора, — заявили в корпорации. — Мы с нетерпением ждем возможности доказать невиновность Тома в суде и положить конец этому необоснованному обвинению».

Томас Мойер служил в Военно-морском флоте США, был специалистом по оперативной разведке, в том числе во время операции «Буря в пустыне». После увольнения из армии в течение 15 лет работал в Apple, в последние годы возглавляя отдел глобальной безопасности.

Именно ему принадлежит авторство памятки, разосланной в 2018 году сотрудникам Apple, в которой он предупреждал о потенциальных последствиях раскрытия информации частной компании посторонним лицам.