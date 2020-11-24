Психолог назвал селфи курских подростков с мертвым котенком «показухой»

Курск, 24 ноября. Популярный региональный паблик «Курский Бомондъ» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию двух подростков, на которой они сидят у трупа котенка, улыбаются и показывают нацистское приветствие. Курский практикующий психолог, гипнотерапевт и регрессолог Александр Кулаков в интервью с ФАН объяснил, почему дети становятся жестокими.

По ранее известной информации, подростки Дмитрий и Ваня изначально выложили фото в своих социальных сетях. Помимо этого, они заявили, что относятся к неформальному движению «скинхедов».

После поднявшейся волны возмущений и негатива общественности один из ребят записал видео с извинениями и объяснением своего поведения, которое также было опубликовано в паблике «Курский Бомондъ». Выяснением ситуации занялись сотрудники полиции.

Специалист отмечает, что сегодня в обществе царит подмена понятий и хаос в восприятии человеческим сознанием многих социально-политических терминов и сути общественных движений.

«Доказательств, указывающих на то, что ребята – «скины», нет никаких, кроме стереотипа о поднятой ладони», –объясняет эксперт.

По его словам, если копнуть глубже, ни в одном нормативном правовом акте Российской Федерации нет указаний, позволяющих идентифицировать символы и варианты приветствий нацизма. Кулаков отмечает, что углубляясь в суть субкультуры скинхедов можно обнаружить, что данное движение изначально формировалось как антинацистское, но понимание этого факта было исковеркано временем и некомпетентными СМИ.

«Возможно, эти подростки и стали жертвой подобных искажений. По фото видно, что это обычная «показуха», дабы на них обратили внимание. Причины такого поведения крайне редко осознаются субъектом. Кроме того, глядя на фото видно, что они вырваны пабликом «Курский Бомондъ» из контекста и хайпанули не подростки на фото, а как раз автор поста в данной группе», – поделился психолог.

Эксперт отмечает, что один из главных принципов психологии заключается в том, что в окружающих мы видим себя, а принятие качеств других людей или непринятие таковых – это уже другой вопрос. Фактом является то, что человек осуждает то, что есть в нем самом.

«Это проявление не жестокости, а зов о помощи. Современная молодежь не знает адекватных способов самовыражения. Родители их не научили. Почему не научили? – Потому что сами не знают. Это замкнутый круг. Чтобы его разорвать, достаточно вспомнить принцип «начни с себя»», – заключил Александр Кулаков.

Психолог рассказывает, что невозможно научить свое чадо словами. Научить другого человека можно лишь своим примером. Он отмечает, тот самый «зов» о помощи курских подростков возник по причине недостатка внимания со стороны их близких, в отсутствии той настоящей безусловной и всеобъемлющей родительской любви, в которой нуждается каждый ребенок, чтобы вырасти человеком с большой буквы.