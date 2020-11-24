Володин рассказал о поправках ко второму чтению бюджета

Москва, 24 ноября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поправки ко второму чтению бюджета решают задачи повышения уровня жизни граждан и развития регионов. По словам Володина, к третьему чтению депутаты готовят проект постановления, в котором будут зафиксированы вопросы для решения в ходе исполнения бюджета. Как стало известно ФАН, в первую очередь это касается выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

«На этой неделе Государственная Дума завершает работу над законом о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. Сегодня проект бюджета был принят во втором чтении», — сказал спикер Госдумы.

Он также добавил, что к бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства, из них принято 669.

Поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение общенационального плана по восстановлению экономики. В 2021 году сумма составит 638,9 млрд рублей — эти деньги пойдут, в частности, на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций.

На снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% в 2021 году будет направлено 12,6 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах сумму планируется увеличить почти вдвое.

«От доступности и качества здравоохранения напрямую зависит уровень жизни людей, поэтому ряд поправок касается именно этой сферы. 17,8 миллиарда рублей в следующем году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля. На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено 90 млрд рублей», — сообщил Володин.

Поправки депутатов также направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортной городской среды, обеспечение занятости в шахтерских городах и поселках, доступность авиаперевозок, реконструкцию и капремонт детских школ.

Поддержка регионов была для депутатов одним из приоритетных направлений работы над бюджетом.

«В рамках трехсторонней комиссии ко второму чтению по регионам распределены межбюджетные трансферты на 1 трлн 387 млрд рублей. В числе других направлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 718,3 млрд рублей. На частичную компенсацию дополнительного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы — 90 млрд», — сказал спикер Госдумы.

Субсидии распределены на горячее питание в школах, выплаты за классное руководство. Сто миллиардов рублей зарезервировано на оказание регионам нецелевой финансовой помощи при ухудшении экономической ситуации и падении налоговых и неналоговых доходов.

«В целом, с учетом субсидий, которые были распределены в первом чтении, региональным бюджетам распределено межбюджетных трансфертов на 2 трлн 717 млрд рублей, что составляет 95% от всего объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в 2021 году. Это позволит регионам уже сейчас планировать свои расходы, а, значит, сделать их более эффективными», — подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин добавил, что тема поддержки регионов будет продолжена в постановлении Госдумы к третьему чтению, над которым сейчас работают депутаты. По его словам, там будут зафиксированы задачи, которые необходимо решить в ходе исполнения бюджета.

«Речь идет о продолжении работы по сокращению разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, особого внимания требуют регионы с высокой естественной убылью населения», — сказал председатель Госдумы.

Дополнительные доходы бюджета парламентарии предлагают направить на развитие городского общественного транспорта и расширение программы сельской ипотеки.