Цымбалюк-Романовская ответила на предложение возглавить театр Джигарханяна

Москва, 24 ноября. Экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, вернется ли в театр, созданный бывшим мужем. Об этом пишут «Дни.ру».

Новым художественным руководителем Московского драматического театра Армена Джигарханяна предлагают сделать актера театра и кино Сергея Газарова. Коллектив театра даже решил обратиться с этой просьбой к департаменту культуры. Цымбалюк-Романовская рассказала, что думает о Газарове.

«В конце 90-х Газаров поставил в театре спектакль «Ревизора» по комедии Гоголя, который довольно долго шел, пока Армен Борисович в середине 2000–х его не снял с репертуара», — поделилась воспоминаниями Виталина Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что с тех пор Газаров в театре не появлялся, а сам Джигарханян отношения с ним не поддерживал, «поэтому этот человек не знает ничего, что происходит в коллективе».

С точки зрения экс-супруги Джигарханяна, сейчас нет ни одного человека, который мог бы стать художественным руководителем театра.

«Здесь был только один актер — Армен Джигарханян. Все остальные будут меркнуть на его фоне. Я не вижу кандидатур, способных заменить Джигарханяна или продолжить его дело», — заявила она.

Цымбалюк-Романовская также ответила на предложение снова возглавить театр, как было в период с июня 2015 года по октябрь 2017-го. Она категорически отказалась от такой идеи и пояснила, что тогда сделала все возможное для театра, в том числе погасила долги и сделала его рентабельным, интересным и посещаемым.

«Но тогда я этим занималась ради Армена Борисовича, сейчас же не для кого стараться, к тому же у меня другая интересная работа», — добавила она.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище. По информации источника ФАН, причиной смерти артиста является остановка сердца, которая произошла из-за нарушений функции почек и общего отека организма.