Тунис, 24 ноября. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) перенесла второй день виртуального заседания форума политического диалога по североафриканской стране на среду, 25 ноября, в связи с отсутствием интернет-соединения, передает издание The National News. Оказалось, что некоторые участники не могут присоединиться к мероприятию по видеосвязи.

Исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс сообщила, что 75 делегатов обсудили четыре варианта, которые озвучила МООНПЛ, определяющие процедуру избрания Президентского совета и премьер-министра.

Однако один из участников диалога — Абдул Раззак аль-Аради — напомнил, что первый раунд межливийских переговоров в Тунисе под эгидой ООН завершился без подписания соглашения. Стороны конфликта так и не договорились, как преодолеть затянувшийся военно-политический кризис.

«Дискуссия сосредоточилась на обвинениях в использовании коррупционных денег для руководства выборами», — сказал он.

Так кандидатуру главы «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги от Партии справедливости и строительства продвигали подкупом. По словам Стефани Уильямс, обвинения во взяточничестве на форуме по Ливии в Тунисе уже передали Организации Объединенных Наций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Совбез ООН разберется с коррупцией на тунисском политическом диалоге по североафриканской стране.