Уголовное дело возбуждено по заявлению жены захватчика детей в Колпино

На месте происшествия, где буквально несколько минут назад сдался мужчина, долгое время удерживающий в квартире шестерых малолетних детей, работают сотрудники полиции. По словам заместителя начальника полиции ОМВД России по Колпинскому району Николая Иванова, сейчас ведется осмотр места происшествия, фиксируются данные, обстановка находится под контролем.

Также ситуацию прокомментировала Заместитель руководителя Главного следственного управления Екатерина Гилина. Она сообщила, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело.

«На данный момент заведено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы», — отметила полковник юстиции.

Также по предварительным данным, уголовное дело было заведено по заявлению жены захватчика и матери троих из шести детей, находившихся в неволе.