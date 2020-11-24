Гендиректора Томского завода светотехники объявили в федеральный розыск

Томск, 24 ноября. Следственное управление Следственного комитета по Томской области предъявило заочное обвинение гендиректору «Томского завода светотехники» Владиславу Голубеву, об этом сообщили в СК.

В апреле текущего года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сокрытия денежных средств должностными лицами ООО «Томский завод светотехники». Как отмечали в СК, за счет этих денег должно было производиться взыскание налогов. Дело было возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Данная статья предполагает в качестве наказания денежный штраф, принудительные работы до трех лет или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, что в мае 2018 года Федеральная налоговая служба РФ подавала заявление о банкротстве ООО «Томский завод светотехники» из-за почти 12-миллионной задолженности по обязательным платежам и пени. Тогда руководство компании отмечало, что предприятие продолжает работать и о закрытии завода речи нет. Спустя год арбитражный суд закрыл дело о банкротстве, так как за этот период была погашена большая часть долга.

Летом 2019 года в отношении компании ФНС подала новый иск о банкротстве из-за задолженности в почти 20 миллионов рублей.