Штаб Трампа обнаружил махинации в системе подсчета голосов на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил демократов в уничтожении 2,5 миллиона голосов, поданных за него на президентских выборах 3 ноября. По утверждению хозяина Белого дома, система компьютерного подсчета голосов Dominion была использована его недругами для двух основных махинаций: «переключения» голосов на кандидата Джо Байдена и «стирания» из системы записей с голосами за самого Трампа.

На первый взгляд, столь резкое заявление президента США является чистой конспирологией, о чем ведущие американские СМИ, контролируемые демократами, тут же не преминули заявить. Однако как показывает анализ ФАН, у юристов Трампа есть ненулевые шансы отстоять свою позицию в судах. И это станет тяжелым ударом по легитимности голосования выборщиков, ожидаемого в середине декабря.

Два «бога из машины»

Из-за пестрого разнообразия избирательных технологий и процедур, введенных в тех или иных штатах США, на прошедших президентских выборах по всей стране использовалось около десятка типов различных машин для голосования. Однако главными поставщиками оборудования выступили только две компании — Election Systems & Software (ES&S) и Dominion Voting Systems Corporation.

Использование машин для голосования в США сегодня является практически повсеместным. Через них пропускаются почти все заполненные бюллетени, и именно машины ведут действительный учет голосов, в то время как члены избирательных комиссий занимаются только авторизацией избирателей — либо пришедших на участок очно, либо приславших свой бюллетень в почтовом отправлении.

Такой подход связан в том числе со сложностью американского избирательного бюллетеня. В него обычно включены имена не только кандидатов на пост президента США, но и участников других голосований: по выборам в Конгресс и в губернаторы, в местное законодательное собрание, — а также вопросы местных референдумов, например, по муниципальным займам. Машинное зрение элементарно делает меньше ошибок при обработке такого бюллетеня, нежели живой человек. Конечно, если это зрение никто сознательно не сделал «подслеповатым».

Интересно, что только в части штатов допускается ручной пересчет голосов после учета их в машинах для голосования, и как правило — исключительно в спорных случаях. А в семи штатах — Индиане, Кентукки, Теннесси, Луизиане, Миссисипи, Нью-Джерси и Техасе — такой пересчет и вовсе не предусмотрен законодательством. Таким образом, ES&S и Dominion предлагают избирателям США настоящего «бога из машины» — вездесущего и часто не подконтрольного людям.

Первыми возмутились демократы

Сомнения в непогрешимости такого deux ex machina возникали давно: на протяжении последних 20 лет в массмедиа неоднократно демонстрировались баги, уязвимости, дыры в безопасности, а то и сомнительные участки машинного кода, почему-то оставленные разработчиками внутри программного обеспечения машин для голосования.

Смешным, но весьма показательным в этом плане оказался отчет об этих машинах, подготовленный в 2016 году Министерством внутренней безопасности США. В отчете говорилось, что взлом системы голосования затруднен по причине ее «крайней децентрализованности».

В ответ на это Центр стратегических и международных исследований (CSIS), один из крупнейших американских think tanks, резонно отметил: именно децентрализация создает идеальные условия для направленного взлома системы, если он производится организованной группой в национальном масштабе. Такое же экспертное мнение высказала и компания McAfee, один из ведущих производителей антивирусного обеспечения. Там отметили, что децентрализация усложняет защиту.

«Для очень решительной группы злоумышленников, пытающейся скомпрометировать систему, такой децентрализованный подход в конечном итоге играет на руку», — заявили в McAfee.

Стресс-тесты систем для голосования, которые были проведены еще десяток лет назад, показали, что в машинах для голосования присутствовало более 200 уязвимостей, причем многие из них имели критический характер. При этом злоумышленникам часто не надо было быть «хакерами» в классическом значении этого слова: в США неоднократно случались скандалы из-за того, что машины для голосования оставлялись без какой-либо охраны или наблюдения в ночь перед выборами, что позволяло беспрепятственно «залить» в них вредоносное программное обеспечение путем элементарной замены карты памяти. И таким же образом произвести обратную замену после подсчета голоса.

Особенно показательным выглядит тот факт, что первыми свои претензии к системе Dominion высказали именно демократы — и задолго до нынешних исков команды Трампа. В декабре 2019 года три сенатора от Демпартии направили письмо в адрес разработчика Dominon, в котором говорилось о «машинах, переключающих голоса». Причем это называлось проблемой, которая угрожает «честности наших выборов».

Подчеркнем, что об этом заявляли не какие-то «трамписты», но высокопоставленные демократы, которые спустя год поддержали Джо Байдена на выборах президента США.

Есть ли шанс у Трампа?

На выборах президента США через систему автоматического учета голосов прошла подавляющая часть избирательных бюллетеней. Причем упомянутая децентрализация подсчета создала большую трудность для юристов Трампа: для выявления взлома и последовавших фальсификаций им надо четко знать, куда «бить» своими исками — иначе заговор не вскрыть.

В частности, в конце прошлой недели команде Трампа пришлось заплатить 3 млн долларов за частичный пересчет голосов в Висконсине, где Байден пока что одерживает победу с минимальным перевесом примерно в 20 тысяч голосов. Причем ручной пересчет проведут лишь два ключевых округа, Милуоки и Дейн, где, по мнению штаба действующего президента, были совершены основные нарушения с бюллетенями, присланными по почте и учтенными через машины для голосования.

Дело в том, что Трампу пришлось пойти на компромисс и ограничить свои претензии. Ведь, как заявил глава избирательной комиссии Висконсина, полный пересчет голосов всего штата обошелся бы хозяину Белого дома уже в 7,9 млн долларов. Таким образом, в масштабах всех США речь может идти о десятках миллионов долларов, которые отдельные штаты могут потребовать в качестве платы за ручной пересчет голосов.

Судя по всему, сейчас команда Трампа судорожно пытается выяснить, куда именно направить основные усилия. Перед ними стоят две разные задачи — с одной стороны, добиться пересмотра в свою пользу результатов голосования по нескольким ключевым штатам и одновременно выявить наиболее грубые нарушения, и не просто в спорных штатах, но в округах, которые контролируются демократами.

Об этом заявил представитель Трампа Рудольф Джулиани во время нашумевшей «пресс-конференции с протекшей краской». Напомним, на ней Джулиани сказал, что речь идет о «10 или 12 боссах Демократической партии», которые, по его словам, осуществили целенаправленный подлог голосов в десяти крупных контролируемых демократами городах, причем по одной и той же схеме. В рамках этой логики у команды адвокатов Трампа выстраивается основная задача — доказать сговор этих демократов и показать его решающее воздействие на результаты выборов.

Скорее всего, осуществить такой сценарий можно только в Верховном суде. Ведь большая часть окружных судов в спорных регионах, где были возможны фальсификации, также контролируется демократами. Так что недавние проигрыши команды Трампа в штатах Мичиган, Джорджия, Невада и Пенсильвания могут быть лишь первым этапом юридической борьбы, поскольку в итоге все апелляции придут в Верховный суд, который и будет выносить единое прецедентное решение по схожим искам.

О существовании такого сценария заявила и бывший федеральный прокурор США Сидни Пауэлл, которая поддерживает команду юристов Трампа. Пауэлл уже занималась проблемой с выборами — в 2020 году она добилась реабилитации Майка Флинна, работавшего советником президента Трампа по национальной безопасности. Напомним, в 2017 году демократы обвинили Флинна в контактах с послом России в США Сергеем Кисляком и пытались представить те встречи как обсуждение «торгов» по антироссийским санкциям в обмен на компромат на Хиллари Клинтон. Однако все заявления о «русских хакерах и троллях, которые избрали Трампа в 2016 году», оказались неприкрытой ложью — и Флинна оправдали.

Теперь же Сидни Пауэлл заявила о неопровержимых доказательствах того, что Агентство по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), которое отвечало за безопасность выборов 3 ноября, прекрасно знало о критических уязвимостях системы Dominion, однако предпочло выдать все разрешительные документы для ее использования. По ее словам, команда юристов Трампа уже располагает свидетельскими показаниями на этот счет, данными под присягой.

«У нас есть очень мощный свидетель, объяснивший, как все это работает», — заверила юрист.

Пауэлл уточнила, что эти показания приобщены к иску штаба Трампа, поданному в связи с предполагаемыми нарушениями в ходе голосования в Джорджии.

Косвенно о том, что сейчас юристы 45-го президента США будут продвигать тему сговора между государственными агентствами, местными избирательными комиссиями и руководством Демпартии, говорит и то, что Трамп только что уволил Криса Кребса — главу CISA.

«Недавнее заявление Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество. Голосовали умершие люди, наблюдателей не пускали на избирательные участки, произошли «сбои» в машинах для голосования, которые передали мои голоса Байдену, голосование шло с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с поста директора Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности», — сказано в твите президента США.

Что именно будет сказано в решающем решении Верховного суда по делу «Трамп против США», мы увидим достаточно скоро. Пока же общий вывод из сложившейся ситуации прост: скандал вокруг президентских выборов 3 ноября уже нанес чудовищный удар по репутации Америки как современного демократического государства. И этот удар, очевидно, был не последним.