Польша отказывается признавать Джо Байдена новым президентом США

Варшава повременит официально поздравлять демократа Джо Байдена с избранием на пост президента США, пока в Вашингтоне сами не разберутся, кто же все-таки одержал победу на прошедших в ноябре президентских выборах. Варшава подождет развития политической и правовой ситуации в США и пока не будет признавать Байдена новым президентом, заявил во вторник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает «Голос Америки».

Отметим, ранее президент Польши Анджей Дуда лично поздравил Джо Байдена с успешной кампанией, однако Варшава официально пока не признала кандидата от демократов следующим президентом США.

В ответ на просьбу прояснить официальную позицию польского МИД по этому вопросу, Збигнев Рау отметил, что коллегия выборщиков, которая официально избирает президента США, соберется не ранее 14 декабря. При этом юридические споры по поводу исхода выборов могут продолжаться до инаугурации президента США, которая по традиции пройдет 20 января 2021 года.

«Это [признание Байдена в качестве 46-го президента США] зависит от развития политической и правовой ситуации в самих Соединенных Штатах», — заявил глава польского МИД.

Выборы президента США 2020 состоялись 3 ноября. Однако их результаты официально так и не подведены. Подведение итогов увязло в многочисленных судебных исках из-за того, что проигравший выборы действующий президент США Дональд Трамп отказывается признать честность выборной процедуры. Республиканцы с фактами в руках обвиняют своих соперников-демократов в многочисленных нарушениях и подтасовках. Несмотря на отказ признать поражение, Трамп распорядился начать процесс передачи власти новой администрации, которая сможет занять Белый дом после процедуры инаугурации.