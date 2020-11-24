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Ремесло вызвал Певчих на дебаты для обсуждения отравления Навального

Илья Ремесло вызвал Марию Певчих на дебаты

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ответил главе отдела расследований ФБК (иноагент) Марии Певчих, ранее раскритиковавшей его тезисы, озвученные в фильме НТВ «Новые русские сенсации»: «Девочки, ведущие на смерть». Он предложил соратнице Алексея Навального урегулировать все спорные вопросы и обсудить «фейки» на дебатах.

Причем тут отец Юлии Навальной и журналист Кашин

Во вторник, 24 ноября, Мария Певчих, которую СМИ называют возможной отравительницей Навального, записала видео, в котором прокомментировала различные версии произошедшего с оппозиционером и свое отношение к ним. Она попыталась опровергнуть ряд тезисов, озвученных крупными медиа.

Илья Ремесло вызвал Марию Певчих на дебаты

Однако вместо аргументов и какой-либо конкретики соратница Навального заявила, что против нее работает пропаганда, тогда как объективной картиной якобы располагают только в ФБК. В частности, она указала фильм «Новые русские сенсации»: «Девочки, ведущие на смерть», который был опубликован неделю назад.

Одним из примечательных моментов в фильме, по ее мнению, стал комментарий Ильи Ремесло по поводу отца супруги Алексея Навального. Сославшись на слова журналиста Олега Кашина, в фильме он рассуждал, что отец Юлии теоретически мог иметь отношение к работе на британское дипведомство и проживать в Лондоне.

Певчих назвала озвученную версию «ложью» и поспешила опубликовать фото свидетельства о смерти отца Юлии Навальной — Абросимова Бориса Александровича.

Илья Ремесло вызвал Марию Певчих на дебаты

Редакция ФАН обратилась к Илье Ремесло с просьбой прокомментировать реплику Марии Певчих, обвинившей его в публикации недостоверных данных. Он указал, что информация, размещенная в его соцсетях и показанная на телеканале НТВ, изначально принадлежала Кашину. Иначе говоря, в данной ситуации речь шла о цитировании, а не прямом утверждении.

«А с ее слов получилось так, что Ремесло выдумал что-то там. А я просто ссылался на другого человека. И более того, я делал оговорку: «Если верить Кашину». То есть специально оговорился. Про это она ничего не сказала. Это такой примитивный прием пропаганды — берется второстепенный минутный факт и Певчих за него цепляется», — сказал он.

Марии следовало бы сделать иные выводы, поскольку версия об отце Юлии Навальной была продублирована. Что касается всего остального, что озвучила соратница оппозиционера в ролике, то по существу на многие вопросы она так и не ответила. В связи с этим Ремесло вызвал Певчих на дебаты.

«Я вызываю Марию Певчих на дебаты. Их можно сделать в формате онлайн. На них я предлагаю обсудить все нестыковки в истории с отравлением Навального, которые я подмечал в своем материале и которые Певчих смотрела, исходя из того, что я сейчас вижу. Она предпочла не ответить? На дебатах все и выясним — кто там фейки распространяет, у кого какая информация. Мы все это выясним», — резюмировал член Общественной палаты.

Федеральное агентство новостей готово организовать дебаты и предоставить площадку Илье Ремесло и Марии Певчих.

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