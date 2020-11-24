Ремесло вызвал Певчих на дебаты для обсуждения отравления Навального

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ответил главе отдела расследований ФБК (иноагент) Марии Певчих, ранее раскритиковавшей его тезисы, озвученные в фильме НТВ «Новые русские сенсации»: «Девочки, ведущие на смерть». Он предложил соратнице Алексея Навального урегулировать все спорные вопросы и обсудить «фейки» на дебатах.

Причем тут отец Юлии Навальной и журналист Кашин

Во вторник, 24 ноября, Мария Певчих, которую СМИ называют возможной отравительницей Навального, записала видео, в котором прокомментировала различные версии произошедшего с оппозиционером и свое отношение к ним. Она попыталась опровергнуть ряд тезисов, озвученных крупными медиа.

Однако вместо аргументов и какой-либо конкретики соратница Навального заявила, что против нее работает пропаганда, тогда как объективной картиной якобы располагают только в ФБК. В частности, она указала фильм «Новые русские сенсации»: «Девочки, ведущие на смерть», который был опубликован неделю назад.

Одним из примечательных моментов в фильме, по ее мнению, стал комментарий Ильи Ремесло по поводу отца супруги Алексея Навального. Сославшись на слова журналиста Олега Кашина, в фильме он рассуждал, что отец Юлии теоретически мог иметь отношение к работе на британское дипведомство и проживать в Лондоне.

Певчих назвала озвученную версию «ложью» и поспешила опубликовать фото свидетельства о смерти отца Юлии Навальной — Абросимова Бориса Александровича.

Редакция ФАН обратилась к Илье Ремесло с просьбой прокомментировать реплику Марии Певчих, обвинившей его в публикации недостоверных данных. Он указал, что информация, размещенная в его соцсетях и показанная на телеканале НТВ, изначально принадлежала Кашину. Иначе говоря, в данной ситуации речь шла о цитировании, а не прямом утверждении.

«А с ее слов получилось так, что Ремесло выдумал что-то там. А я просто ссылался на другого человека. И более того, я делал оговорку: «Если верить Кашину». То есть специально оговорился. Про это она ничего не сказала. Это такой примитивный прием пропаганды — берется второстепенный минутный факт и Певчих за него цепляется», — сказал он.

Марии следовало бы сделать иные выводы, поскольку версия об отце Юлии Навальной была продублирована. Что касается всего остального, что озвучила соратница оппозиционера в ролике, то по существу на многие вопросы она так и не ответила. В связи с этим Ремесло вызвал Певчих на дебаты.

«Я вызываю Марию Певчих на дебаты. Их можно сделать в формате онлайн. На них я предлагаю обсудить все нестыковки в истории с отравлением Навального, которые я подмечал в своем материале и которые Певчих смотрела, исходя из того, что я сейчас вижу. Она предпочла не ответить? На дебатах все и выясним — кто там фейки распространяет, у кого какая информация. Мы все это выясним», — резюмировал член Общественной палаты.

Федеральное агентство новостей готово организовать дебаты и предоставить площадку Илье Ремесло и Марии Певчих.